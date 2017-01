Bătrână păcălită să-şi vândă casa cu... 4.000 de lei

Necazurile se ţin lanţ de o bătrână de 84 de ani, din Ovidiu, care este la un pas de a fi dată afară din propria casă. Mai întâi Niculina Stănei a rămas văduvă, apoi i-a murit fiul şi, în 2012, i-a luat foc locuinţa. S-a mutat într-o anexă a casei, pe care o folosea ca bucătărie de vară, şi a încercat să-şi ducă traiul mai departe. Are două nepoate rămase de la fiul ei, una stabilită în Germania şi alta într-o localitate din judeţul Constanţa, care o vizitează rar, dar ţin telefonic legătura cu ea. Exact în momentul în care spera că viaţa ei a intrat pe un făgaş normal, Niculina Stănei a primit o nouă lovitură. „În primăvara anului trecut, nepoata unei vecine şi soţul ei, Anişoara şi Ion Munteanu, au venit la mine şi mi-au propus să le donez partea mea din casă în schimbul promisiunii că vor avea grijă de mine până mor. Am fost de acord şi atunci ei mi-au cerut actele locuinţei pentru a începe acţiunea la notar. Le-am dat documentele şi, într-o zi, au venit cu avocatul la mine şi m-au dus la un medic, apoi am semnat actele pe care mi le-au dat. Nu am citit ce am semnat, mi-au citit ei ce scria şi am crezut că le dau partea mea din locuinţa de la Ovidiu, care le va reveni după moartea mea, nu şi partea nepoatelor mele. Mi s-a părut că sunt prea multe hârtii, dar soţii Munteanu m-au asigurat că totul va fi bine, cu condiţia să nu spun nimănui despre ceea ce fac cu ei. Şi am tăcut...”, a povestit Niculina Stănei. Anul trecut, înainte de Paşte, spune octogenara, soţii Munteanu i-au adus bătrânei un pachet cu cafea, un borcan cu zacuscă şi o cutie cu ciuperci şi, după o perioadă, un litru de ulei. „Şi cam asta a fost toată grija lor. Eu presimţeam că sunt înşelată şi-i tot spuneam Anişoarei să nu mă păcălească. Iar ea se închina şi se jura că nu este aşa, că are un copil şi un soţ care lucrează cu mâna pe firele electrice (n.r. - electrician la Enel) şi-i este frică de Dumnezeu. Şi am crezut-o”, a mai povestit, cu lacrimi în ochi, Niculina Stănei.

VÂNZARE... FICTIVĂ? Afacerea pusă la cale de soţii Munteanu a ieşit la iveală după ce o prietenă de familie de-a bătrânei a vizitat-o şi a citit documentele semnate de aceasta. Ea i-a spus bătrânei că actele „sunt rele” şi a sfătuit-o să ia legătura cu rudele, pentru a rezolva problema cât mai rapid cu putinţă. Abia după ce a sunat-o pe una dintre nepoate şi aceasta, la rândul ei, a vorbit cu mama ei, Maria Şuţă, fosta noră a bătrânei, au fost alertate autorităţile. „După ce am studiat toate actele, am reuşit să facem lumină şi să apelăm la justiţie. Soţii Munteanu au păcălit-o pe bătrână şi au dus-o la un notar, unde a semnat un contract de vânzare-cumpărare a imobilului, în schimbul sumei de 4.000 de lei. Bani pe care, evident, nu i-au dat niciodată fostei mele soacre. Ulterior, ca să-şi justifice actul de proprietate, soţii Munteanu au deschis în instanţă un dosar de uzucapiune (n.r. - dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea lui pentru o anumită vreme), în care au declarat că bătrâna nu are moştenitori. Apoi, ca să o lase pe fosta mea soacră în casă, au întocmit un alt act, denumit promisiune de donaţie, prin care aceasta era lăsată să stea în imobilul pe care tocmai îl vânduse”, a declarat fosta noră a octogenarei, Maria Şuţă.

ANCHETĂ PENALĂ ŞI CIVILĂ Nepoatele Niculinei Stănei au cerut în instanţă anularea documentelor semnate de bunica lor şi au făcut plângere penală numai împotriva Anişoarei Munteanu, deoarece, vara trecută, Ion Munteanu a murit electrocutat la locul de muncă. Iniţial, Poliţia Ovidiu a decis neînceperea urmăririi penale, însă prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Constanţa a infirmat această soluţie şi a trimis dosarul înapoi la Poliţia Ovidiu, pentru continuarea cercetărilor. În prezent, ancheta este în derulare, la fel ca şi procesul civil aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa.

ÎN REPLICĂ Contactată telefonic, avocata Fănica Purcăreaţă, cea care-i apără interesele Anişoarei Munteanu, a declarat că singura vinovată de această situaţie este fosta noră a bătrânei, care vrea să pună mâna pe casă. „Timp de 20 de ani, fosta noră nu s-a interesat deloc de bătrână, iar acum are pretenţii. Clienta mea nu a păcălit pe nimeni, a fost corectă de la început şi nu avea de gând să o dea afară din casă pe bătrână. De altfel, am înţeles că octogenara este foarte şmecheră şi nu e pentru prima oară când apelează la diverse persoane dispuse să o îngrijească în schimbul primirii locuinţei. Ea aude foarte bine şi a ştiut ce documente a semnat, chiar în prezenţa mea şi a unui martor ales de ea. Deci nu a fost păcălită, i s-a explicat foarte clar ce scrie în acte”, a afirmat Fănica Purcăreaţă.