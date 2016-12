Bătrâneţi liniştite

De aprox. 20 de ani, o constănţeancă doarme la intrarea în subsol a unui bloc din Constanţa. Povestea Elenei Opasche, de 66 de ani, este în mare parte necunoscută, femeia nemaiţinând minte viaţa ei de dinainte de a ajunge în subsolul blocului B1 de pe bulevardul Ferdinand nr. 97 (blocul turn din zona Gării Constanţa). „În urmă cu aprox. 20 de ani, administratorul blocului a întâlnit-o pe Elena în zona Gării, căutând de muncă. A angajat-o ca femeie de serviciu pentru blocul nostru. Şi-a amenajat o locuinţă la intrarea în subsol şi de atunci locuieşte acolo”, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei de Locatari nr. 10, Gheorghe Olteanu. În acea perioadă, femeia le-a povestit noilor săi „vecini” că a trăit în concubinaj împreună cu un bărbat, într-o garsonieră din Constanţa şi a muncit cu ziua la fermele din judeţ. După moartea concubinului, femeia a rămas pe drumuri, garsoniera fiind pe numele lui. „În acea perioadă a ajuns la noi. De atunci, lucrează ca femeie de serviciu, pe baza unei convenţii civile. Nu am avut niciodată probleme cu ea, iar vecinii au ajuns chiar s-o îndrăgească”, a precizat Gheorghe Olteanu. În urmă cu aprox. un an, Elena a suferit un atac cerebral. Locatarii blocului B1 au internat-o în spital şi, un timp, i-au cumpărat şi medicamentele de care avea nevoie pentru a-şi reveni. Elena are doi copii, însă nici aceştia nu mai ştiu nimic de mama lor, nici ea de ei. „Sunt plecaţi prin America sau mai ştiu eu prin ce ţară. Nu mai ştim nimic unii de alţii”, povesteşte, îndurerată, Elena.

A PLECAT „LA MAI BINE”. În urmă cu o lună, locatarii au cerut ajutorul reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, pentru a-i oferi o viaţă mai bună Elenei. „În urma anchetei s-a descoperit că femeia nu are familie şi niciun venit care să-i permită să aibă grijă de ea. I s-a găsit un loc în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din localitatea constănţeană Poarta Albă. Aici va avea parte de mese calde, un pat, precum şi îngrijire medicală şi consiliere. Am oferit şansa la puţină demnitate unei persoane”, a declarat şeful Serviciului de Asistenţă şi Incluziune Socială din cadrul DGASPC, Elena Drăgoi. Ieri, Elena a plecat din adăpostul improvizat de la intrarea în subsol, fiind petrecută de vecinii săi. „Plec la mai bine. Aici mă mâncau şobolanii” a spus, la plecare, Elena. Şi, într-adevăr a plecat la mai bine. S-a mutat într-o cameră curată, va avea trei mese calde pe zi indiferent de situaţie, haine şi aşternuturi curate şi va fi îngrijită de personal calificat. „Îmi place aici”, a spus Elena, după ce a fost instalată în camera sa din Centrul de de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă.