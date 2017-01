„Bătrânul de la Bucureşti“ este Mircea Băsescu!?

Izaura Anghel, fiica lui Bercea Mondial, l-a identificat pe misteriosul „bătrân de la București“. Ea a declarat pentru ziarul „Ring“ că acesta ar fi Mircea Băsescu. „Dom'ne, dumneavoastră nu-nţelegeţi că noi, la telefon, când vorbea tata cu mama mea de „bătrânul“, „bătrânul“ era Mircea Băsescu! Nu există niciun Constantin (n.r. - Costică) Alexandru. Aşa îi ziceam noi. Constantin Alexandru ăsta din Bragadiru e minciună“, a spus Izaura. Întrebată cum îşi explică faptul că fratele său, Băsică, i-a transmis avocatului Pavel Abraham datele (vârstă, afaceri, maşină Q7 etc.) şi numele respectiv, cu porecla „Costică Naşul“, Izaura a spus că „să ştie Băsică şi domnul general, eu nu ştiu“. Varianta Izaurei diferă total de afirmaţiile făcute de fratele ei, Băsică, şi susţinute de avocatul familiei Anghel. Potrivit interceptărilor, Bercea o trimitea pe soţia sa la „bătrânul de la Bucureşti“ cu 500.000 euro. Pavel Abraham, avocatul familiei lui Bercea Mondial, spune însă că declaraţia Izaurei nu este diferită, dar că îi este teamă să dea mai multe detalii despre „bătrânul de la Bucureşti“. Abraham susținea însă că misteriosul personaj "bătrânul de la București" este poreclit "Costică Nașul". "Există un bătrân care are un Q7, culoarea cerului, un bleu argintiu, care este credibil să fie în compania președintelui României. (...) Acest om a asigurat toate legăturile la care ne-am referit până acum. (...) Nu este din București, este de lângă București, din Ilfov. La margine de București, la margine de lac, liniștit, are o căsuță liniștită omul. Are circa 60-62 de ani. Este un prieten foarte apropiat al șefului statului, din copilărie. Face politică la vârf în PDL“, declara Abraham.