„Bătrîna m-a rugat să devin concubinul ei!”

Un bărbat din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, acuzat că a omorît cu bestialitate o femeie de 66 ani, la care locuia cu chirie, a fost audiat, ieri, de instanţa Tribunalului Constanţa. George Adrian Ioan a negat cu vehemenţă comiterea faptei, susţinînd că nu i-a tras decît două palme peste faţă femeii, întrucît aceasta insista să devină concubinul ei. „Pe 14 octombrie 2008, am venit acasă de la serviciu şi am vrut să îmi strîng rufele, să le duc la spălat la Bălcescu, însă gazda mi-a spus că le-a spălat pentru că aşa a vrut ea. Apoi mi-a zis că poate să-mi facă menajul în fiecare zi şi chiar ar renunţa la chirie dacă sînt de acord să întreţin relaţii sexuale cu ea, adică să trăim împreună. Am refuzat-o, pentru că era prea bătrînă pentru mine şi i-am tras două palme fiindcă insista să rămîn în apartament. Mi-am adunat lucrurile şi am plecat la fosta mea concubină, iar gazda a rămas în casa ei, teafără şi nevătămată!”, a declarat George Adrian Ioan. El a negat afirmaţiile vecinilor din bloc, precum că femeia a ieşit dezbrăcată în faţa blocului, strigînd după ajutor. „Am stat numai o săptămînă în casa ei, cu chirie, dar nicio clipă nu m-am gîndit că femeia doreşte să fiu concubinul ei!”, şi-a încheiat tînărul declaraţia. Unul din fiii victimei, Nicolae Costea, s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 30.000 de lei cu titlu de daune materiale şi 100.000 de lei daune morale, pe care acuzatul a fost de acord să le achite în cazul în care va fi găsit vinovat. Reamintim că George Adrian Ioan, de 36 ani, a fost arestat pentru omor, tentativă de viol şi tîlhărie.

Omorîtă cu bestialitate

Potrivit actului de inculpare, în seara de 14 octombrie 2008, George Adrian Ioan a intrat în camera Licăi Costea, de 66 ani, la care locuia în gazdă, şi a tăbărît pe ea. Anchetatorii au stabilit că agresorul a ameninţat-o cu moartea pe bătrînă dacă nu întreţine raporturi sexuale cu el. Pentru că a fost refuzat, chiriaşul a lovit-o cu pumnii în cap, a strîns-o de gît şi apoi a sufocat-o cu o pernă. Victima a reuşit să scape cu viaţă şi, sub pretextul că vrea să ia nişte medicamente din bucătărie, a băgat mîna într-un borcan cu sare şi i-a aruncat în ochi agresorului, lovindu-l în acelaşi timp şi cu piciorul în zona genitală. Lica Costea a ieşit în faţa blocului, în pielea goală, dar a fost ajunsă din urmă de agresorul înarmat cu două cuţite. Cu chiu, cu vai, femeia l-a convins să plece, promiţîndu-i că nu îl va reclama la Poliţie. Iniţial, Lica Costea a mers la Medicina Legală, unde medicii i-au eliberat un certificat în care au menţionat că femeia are nevoie de şase-şapte zile de îngrijiri medicale. După o lună, starea de sănătate a femeii s-a agravat şi, pe 11 noiembrie, a mers la spital, acuzînd dureri mari de cap. În urma investigaţiilor medicale la care a fost supusă, medicii au descoperit că, din cauza loviturilor primite de la chiriaşul său, Lica Costea a suferit grave leziuni cerebrale. Femeia a fost operată şi, două zile mai tîrziu, a murit. Anchetatorii spun că Ioan a mai fost condamnat, în 2004, pentru viol, fiind eliberat condiţionat din penitenciar în noiembrie 2006, cu un rest de pedeapsă de 755 de zile.