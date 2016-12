Bătrînă violată, bătută şi jefuită de doi fraţi

Poliţiştii i-au trimis în spatele gratiilor pe doi fraţi din satul constănţean Cotu Văii care, în noaptea de joi spre vineri, au bătut, violat şi jefuit o pensionară în vîrstă de 82 de ani, din localitate. Oamenii legii spun că Ovidiu Anghel, de 22 de ani, şi fratele lui, Ionuţ Anghel, au sărbătorit, joi noaptea, majoratul celui din urmă. După ce şi-au cheltuit toţi banii pe băutură, puţin după miezul nopţii, cei doi au plecat spre casa Mariei Ghiţă, de 82 de ani, din localitate, cu gîndul de a o tîlhări. Ionuţ Anghel lucrase timp de cîteva săptămîni în gospodăria femeii şi ştia că aceasta locuieşte singură şi că are bani puşi de-o parte. Cei doi fraţi au reuşit să pătrundă în casa bătrînei, forţînd uşa de acces. După ce au intrat, s-au repezit spre Maria Ghiţă, au lovit-o de cîteva ori în stomac şi peste faţă şi au trîntit-o la pămînt. Ovidiu Anghel i-a pus un cuţit la gît, ameninţînd-o că, dacă strigă după ajutor, o omoară, în timp ce fratele acestuia a început să caute prin casă bani şi bunuri de valoare. „Au găsit doar 27 de lei. După ce au luat banii, Ionuţ Anghel a pus mîna pe cuţit şi a continuat să o ţintuiască la podea pe victimă, în timp ce fratele lui a violat-o. După ce au ieşit din imobil, cei doi au spart şi un autoturism parcat în curtea femeii, din care au furat un acumulator şi un casetofon. Maşina îi aparţine fiului bătrînei”, a declarat scms. Gabriela Iacob, din cadrul Poliţiei Mangalia. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat, cei doi fraţi au plecat apoi spre casă şi s-au culcat. Erau obosiţi...

Vecinii bătrînei au sunat la 112, după ce femeia le-a povestit coşmarul prin care trecuse. Oamenii legii au reuşit să dea de urma autorilor cu ajutorul unui cîine de urmă, care i-a condus pînă în faţa casei în care locuiesc. Cei doi au fost săltaţi din paturi de poliţişti şi escortaţi la sediul Poliţiei Mangalia. „În timpul audierilor, şi-au recunoscut fapta, dar nu au dat semne că o regretă. Ei mai sînt cercetaţi în prezent în trei dosare, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat”, a mai adăugat scms. Gabriela Iacob. „Am făcut o prostie. Am băut, n-am mai judecat cum trebuie şi am comis-o. Pînă acum n-am mai avut probleme cu legea, dar, la un moment dat, trebuia să se întîmple”, a declarat, cu seninătate, Ovidiu Anghel. „Azi (n.r. - vineri) e ziua mea de naştere. Împlinesc 18 ani. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Eram beat şi n-am mai gîndit. M-a influenţat şi fratele meu mai mare”, a completat Ionuţ Anghel. Cei doi fraţi au fost reţinuţi de poliţişti timp de 24 de ore, urmînd ca sîmbătă să fie prezentaţi procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Mangalia, cu propunere de arestare preventivă pentru săvîrşirea infracţiunilor de viol, tîlhărie, furt calificat şi violare de domiciliu.

Oamenii legii au reuşit să-i găsească pe cei doi fraţi cu ajutorul unui cîine de urmă. Este vorba despre „Athos”, un ciobănesc german în vîrstă de doi ani, antrenat la Centrul Chinologic de la Sibiu, instituţie bugetară, subordonată Inspectoratului General al Poliţiei Române. „A luat parte pînă acum, la mai multe anchete şi s-a comportat mereu foarte bine. A reuşit să găsească autori sau bunuri furate de fiecare dată cînd am avut nevoie de el. Primul lui eveniment a fost o tîlhărie petrecută anul trecut la Chirnogeni. Şi atunci ne-a fost de mare ajutor”, spune despre Athos ag. şef Cristian Stoian, din cadrul Poliţiei Mangalia.