Bătrîni măcelăriţi pentru un bidon cu vin

Mobilul abominabilei crime de la începutul acestei luni, căreia i-au căzut victime doi pensionari din comuna constănţeană Corbu, nu a fost jaful şi nici răzbunarea. Ancheta a scos la iveală faptul că bătrînii au fost măcelăriţi în propria locuinţă, pentru un… bidon cu vin! Principalii suspecţi, doi ciobani angajaţi la o stînă de lîngă Corbu, Lucian Lică, de 23 de ani şi Florin Valentin Grădinaru, de 18 ani, au fost trimişi, ieri, în spatele gratiilor pentru omor deosebit de grav, tîlhărie şi distrugere. Ei le-au relatat anchetatorilor cu lux de amănunte, cum i-au înjunghiat de zeci de ori cu un briceag pe cei doi octogenari şi cum i-au tăiat gîtul bătrînului. Pentru a-şi pierde urma, asasinii au dat foc casei şi au plecat, nu înainte de a lua cu ei un bidon plin cu zece litri de vin roşu. Cei doi le-au povestit totul procurorilor şi judecătorilor cu zîmbetul pe buze.

Asasinii de la Corbu, în spatele gratiilor

Indivizii care, în urmă cu trei săptămîni, au măcelărit doi bătrîni din comuna constănţeană Corbu au fost reţinuţi, joi, de poliţişti. Autorii abominabilei crime sînt Lucian Lică, de 23 ani, din oraşul Năvodari şi Florin Valentin Grădinaru, de 18 de ani, din Corbu. Cu zîmbetul pe buze, cei doi, angajaţi ca ciobani la o stînă de lîngă Corbu, au povestit în faţa judecătorilor toate amănuntele îngrozitorului asasinat, amuzaţi de întrebările procurorului de şedinţă, fără să dea vreun semn că ar regreta uciderea celor doi octogenari. După mai bine de o oră de audieri, magistraţii Tribunalului Constanţa au emis pe numele lui Lică şi Grădinaru mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de omor deosebit de grav, tîlhărie şi distrugere. În urma unei anchete de trei săptămîni, procurorii şi poliţiştii au refăcut filmul dublei crime de la Corbu. Aceştia spun că, în noaptea de 1 spre 2 august, Lucian Lică şi Florin Valentin Grădinaru au băut la barul „The Crow”, din localitatea Corbu. În jurul orelor 03.00, Lucian Lică a fost dat afară din local de agenţii de pază, pentru că începuse să facă scandal şi îi deranja pe ceilalţi clienţi. Însoţit de Florin Valentin Grădinaru, acesta a plecat spre locuinţa celor doi octogenari, Stan Tache, de 85 de ani şi Gherghina Tache, de 84 de ani. Aveau de gînd să-i jefuiască.

Ucişi pentru zece litri de vin

Lică şi Grădinaru le-au spus anchetatorilor că pe aleea din faţa casei s-au întîlnit cu Stan Tache. Pensionarul ieşise în curte pentru că auzise zgomot şi a vrut să vadă ce se întîmplă. Fără să stea pe gînduri, Florin Valentin Grădinaru s-a năpustit asupra lui cu briceagul, doborîndu-l la pămînt şi înjunghiindu-l de 16 ori, în piept, în stomac şi în zona capului. Individul a dat dovadă de o cruzime ieşită din comun: acesta i-a tăiat bărbatului gîtul, aproape secţionîndu-i capul de trup. Coşmarul de la Corbu nu s-a încheiat, însă, aici. Cei doi indivizi le-au povestit oamenilor legii că s-au hotărît să o ucidă şi pe Gherghina Tache după ce femeia a ieşit la geam şi a început să strige după ajutor. Dîndu-şi seama că pensionara i-a recunoscut, Lucian Lică a intrat în casă peste bătrînă şi a ucis-o cu aceeaşi brutalitate înfiorătoare, lovind-o de zece ori cu briceagul în piept, în coaste şi în abdomen. Înainte de a pleca cei doi au incendiat imobilul pentru a-şi şterge urmele. Criminalii nu au plecat cu mîna goală ci au furat un bidon de zece litri, cu vin roşu. Pentru asta veniseră. Pentru asta au luat două vieţi...

Au recunoscut totul

Ancheta demarată de oamenii legii a fost cu atît mai dificlă cu cît flăcările au distrus aproape toate probele. Cheia identificării celor doi autori a fost tocmai „prada” acestora. Ginerele celor doi bătrîni, Ion Hodor, a descoperit că dintr-o încăpere lipseşte bidonul furat de asasini. Ulterior, recipientul a fost descoperit, în urma unei percheziţii, în incinta fermei la care lucrau cei doi suspecţi, chiar în baraca acestora. Luat la întrebări de anchetatori, Lucian Lică a explicat că a primit vinul de la doi bărbaţi din comuna Corbu. Poliţiştii i-au verificat declaraţiile şi au constatat că minţise. Cei doi ciobani au devenit principalii suspecţi ai dublului asasinat. Poliţiştii au aflat că Lică şi Grădinaru aveau grijă de caprele bătrînilor omorîţi. „Au fost foarte abili pe parcursul audierilor. Au fost interogaţi de mai multe ori, dar de fiecare dată au ascuns adevărul”, a declarat cms. şef Dorin Colidiuc, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Au cedat, însă, luni, atunci cînd poliţiştii i-au anunţat că vor fi testaţi cu detectorul de minciuni. Realizînd că nu mai au cum să-i păcălească pe anchetatori, cei doi s-au hotărît să recunoască totul, aşa că au mers la Poliţie şi s-au predat. În baraca în care aceştia locuiau, pe patul lui Florin Valentin Grădinaru, oamenii legii au găsit o agendă, în care acesta îi lăsa un mesaj angajatorului său, Ilie Bran. Tînărul scria că nu a avut încotro şi a trebuit să mărturisească totul, îşi ruga patronul să nu le spună părinţilor ce a făcut şi să le transmită prietenilor să îl viziteze. „Cei doi ne-au arătat apoi şi unde au ascuns armele folosite pentru uciderea celor doi bătrîni: le îngropaseră în apropierea barăcii în care locuiau”, a mai adăugat cms. şef Dorin Colidiuc. Procurorii spun că Lucian Lică a terminat doar două clase, în vreme ce Florin Valentin Grădinaru are şase ani de studii. Niciunul dintre ei nu a mai fost condamnat.

Imagini de coşmar

Amintim că grozăvia de la Corbu, petrecută în noaptea de 1 spre 2 august, a fost descoperită de vecinii celor două victime. “Eu am sunat la 112. Ieşisem în curte pentru că nu aveam somn. Am zărit flăcările şi am început să strig după ajutor. Am sărit ca să stingem focul. Cînd ne-am apropiat, l-am văzut pe bătrîn, într-o baltă de sînge, în curte”, povestea la acea dată George Stere. Alături de el a sărit să ajute la stingerea focului şi Ion Trandafirescu: „Cînd am văzut că iese fum de la bătrîni, am pus mîna repede pe două găleţi de apă şi am mers în grabă la ei. Am intrat în curte şi am văzut că Stan Tache zăcea cu gîtul tăiat, lîngă Dacia lui. Apoi am observat că, în casă, focul a fost pus în trei locuri. Ei aveau trei camere. Cel mai rău a ars dormitorul“. În scurt timp, în faţa imobilului situat pe şoseaua principală din comuna Corbu, au sosit pompierii militari, care au reuşit să stingă incendiul după aproape două ore. În locuinţa mistuită de flăcări a fost găsit şi cadavrul Gherghinei Stan. ”Nu am crezut vreodată că este cineva în stare să facă aşa ceva! I-au omorît ca pe nişte animale. Nu pot să cred. I-au ucis cu sînge rece“, atît a putut să spună Victoriţa Hodor, în vîrstă de 57 de ani, fiica celor doi octogenari. Femeii i s-a făcut rău cînd a ajuns în faţa casei părinteşti.