Bătrînii Constanţei, felicitaţi de primarul Radu Mazăre

Aşa cum se întîmplă în fiecare lună, de aproape şase ani, primarul Constanţei, Radu Mazăre, i-a felicitat, ieri, la Teatrul Naţional Constanţa, pe toţi cei care au împlinit, pe parcursul acestei luni, peste 80 de ani, precum şi pe toate cuplurile care au celebrat 50 de ani de la căsătorie, oferindu-le flori şi cîte un plic cu suma de 200 lei. Primarul, care a fost întîmpinat de către bătrîni cu aplauze, a mărturisit că a ţinut în mod special să fie prezent la festivitate, aşa cum face de fiecare dată. “De şase ani a devenit o tradiţie această festivitate. M-am gîndit că este frumos, nu ca Radu Mazăre, ci ca primarul Constanţei, în numele oraşului, să îi cinstească pe cei care au muncit şi au crescut copii în acest oraş“, a declarat Radu Mazăre. El a mai spus că a aflat, înainte să fie primar, de la mama sa, că într-o localitate din Germania primarul îi felicită, în fiecare an, pe bătrînii care împlinesc 80 de ani şi că şi-a propus să facă acelaşi lucru în momentul în care va ajunge să ocupe această funcţie. La festivitatea de ieri au fost felicitaţi de către primar 71 de bătrîni care au împlinit peste 80 de ani şi 30 de cupluri care au sărbătorit, în ultima lună, “Nunta de aur“. "Am lucrat în Marina Militară 32 de ani şi, din 1981, sînt pensionar. Sîntem sănătoşi, şi eu, şi soţia mea, şi sînt fericit că am fost invitat aici de către domnul primar, care face acest gest de mai mulţi ani. Noi îl considerăm pe domnul Mazăre cel mai bun primar pentru că cine a fost înaintea lui nu a făcut astfel de gesturi frumoase", a spus Ioan Ciocea, unul dintre bătrînii prezenţi în sală. Cei prezenţi în sală au declarat că ajutorul bănesc primit din partea primarului şi al Consiliului Local le va fi de folos pentru a-şi achita o parte din datorii. "Căsătoria noastră a fost una bazată pe seriozitate. De-a lungul timpului am întîmpinat şi greutăţi, dar şi bucurii, şi am trecut peste toate. ÎI mulţumim primarului Radu Mazăre pentru gestul dînsului şi îi dorim să fie sănătos pentru a merge mai departe", a spus Sofia Păun, care a venit la festivitate împreună cu soţul său, Lazăr Păun, alături de care este de 50 de ani. Cei doi au spus că au sărbătorit "Nunta de aur" în familie alături de fiica lor şi de cei doi nepoţi.