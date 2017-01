Bătrînii din Poarta Albă au primit daruri de la notarii constănţeni

Cu toţii îi cunoaştem şi i-am văzut în multe ipostaze, ca părinţi, bunici sau oameni ai străzii, însă atunci cînd viaţa nu îi face rătăcească bolnavi şi înfometaţi pe drumuri, ajung cel mai adesea într-un azil. Sînt cunoscuţi sub denumirea generică de bătrîni asistaţi, dar etichetările date de societate acestor oameni sărmani sînt mult prea nedrepte. Pentru ca bucuria sărbătorii sfinte a Naşterii Domnului să ajungă şi în sufletele acestor năpăstuiţi ai soartei, Camera Notarilor Publici Constanţa a organizat, la fel ca în fiecare an, o acţiune caritabilă în folosul vîrstnicilor din Centrul de îngrijire şi asistenţă socială din Poarta Albă. Sub directa îndrumare a preşedintelui notarilor constănţeni, Radu Puia, un camion încărcat cu daruri care să le facă sărbătoarea Crăciunului mai frumoasă, dar şi electrocasnice, a ajuns, ieri, în curtea centrului. Cum la astfel de ocazii nu vine niciodată cu mîna goală, Radu Puia a adus şi bucate alese, pentru ca cei o sută de bătrîni să nu ducă lipsă de nimic. "Îmi pare bine că putem să fim alături de aceste persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Am considerat că pe lîngă alimentele specifice Crăciunului, oamenii ar fi foarte bucuroşi dacă le-am aduce şi aparate electronice şi electrocasnice. Drept urmare, bătrînii vor putea să se bucure de cele 16 televizoare, maşini de călcat şi alte bunuri utile pe care le-am adus cu dragă inimă", a declarat Puia. Pe de altă parte, bătrînii din camin nici nu ar concepe Crăciunul fără ajutorul unor astfel de oameni de nădejde, mai ales că reprezentanţii centrului susţin că, în afară de această acţiune, beneficiarii au mai fost ajutaţi de Asociaţia Psihologilor şi Psihopedagogilor, dar urmează şi cadourile ce vor fi acordate de pompierii constănţeni. "Este un lucru minunat că sînt mulţi oameni care se gîndesc la binele acestor bătrîni. Nu poate fi o bucurie mai mare decît să îi vedem cum primesc cu sufletele deschise mîna întinsă de ceilalţi", a declarat directorul centrului, Marius Ghiţă. Potrivit preşedintelui Camerei Notarilor Publici Constanţa, o astfel de acţiune a fost organizată ieri şi la Centrul „Traian”, însă întregul demers urmează o tradiţie instituită cu mulţi ani în urmă.