„Battle of Songs”, aproape de final

Emoţiile sînt în creştere pentru cei 12 finalişti ai „Battle of Songs”, singurul concurs privat de compoziţie din România: pînă la aflarea marelui cîştigător din acest an au mai rămas doar cîteva zile. Festivitatea de premiere a „Battle of Songs” va avea loc pe 28 noiembrie, în direct, în cadrul unei cunoscute emisiuni de televiziune unde, timp de aproximativ două săptămîni, cei 12 finalişti au performat în direct. Publicul telespectator îi mai poate vedea şi săptămîna viitoare pe Andrei Ciubuc („Doesn’t Matter”), Răzvan Matache („Cînd mi-e dor”), Paul Şufaru („Living In A Free World”) şi pe George Hora („De cînd ai plecat”). Cele 12 piese finaliste pot fi ascultate şi votate pe site-ul www.battleofsongs.com. Cîştigătorul finalei va fi răsplătit cu 10.000 de euro, oferită de Privacy Condoms. De asemenea, compozitorii premiaţi vor primi aparatură de studio şi instrumente muzicale de la SoundCreation.ro. Melodia care va obţine cele mai multe voturi din partea publicului va fi răsplătită cu premiul de popularitate „Battle of Songs”, în valoare de 1.000 de euro.