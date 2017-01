Bătut cu bestialitate și lăsat să moară de propriii copii!

Un tată spune că a fost la un pas să fie omorât de propriii copii. Nenorocirea s-a întâmplat vineri seară, în satul Dulcești din comuna constănțeană 23 August. Marin Gheorghete mărturisește că nici în cele mai negre coșmaruri nu și-ar fi închipuit că i s-ar putea întâmpla așa ceva. Cu ultimele puteri, omul a sunat la redacția ziarului „Telegraf“ și a descris scena demnă de un film de groază.

„M-AU UMPLUT DE SÂNGE ȘI MI-AU FURAT PENSIA!“

„Fata și băiatul meu au venit vineri seară la mine acasă. S-au coborât dintr-o mașină în care mai erau alți doi bărbați tineri. Au intrat în curte peste mine și au început să mă lovească. Au dat în mine cu pumnii și cu picioarele. Am fost lovit în cap cu o sticlă și după ce m-au desfigurat, după ce mi-au rupt coastele m-au lăsat inconștient, într-o baltă de sânge, ca să mor. După ore și ore, m-am trezit ca dintr-un coșmar și am încercat să sun la Poliție de pe telefonul meu, dar era spart. M-am târât până în casă, unde am găsit celălalt telefon și am reușit să sun la 112. Salvarea m-a luat și m-a dus la Spitalul din Mangalia. Polițiștii din 23 August nu au venit la fața locului ca să vadă balta de sânge sau poarta și gardul rupt. Agenții m-au sunat și mi-au spus să vin eu luni la secție ca să dau o declarație", a spus Marin Gheorghete.

DE LA CE A PORNIT TOTUL?

Pe patul de spital, omul a avut timp să reflecteze asupra celor întâmplate. A căutat în mintea lui o explicație pentru grozăvia care spune că i s-a întâmplat. Victima crede că singurul motiv pentru care ar fi putut să fie atacat a fost vizita pe care a făcut-o pe parcursul zilei de vineri în Mangalia, la vila în care locuiește fosta sa soție.

„Eu acum stau în casa de la țară doar cu părinții mei bolnavi. Mama mea e paralizată, iar tatăl meu are mari probleme de sănătate. Eu locuiesc singur după despărțirea de soția mea. Vineri, pe zi, am fost în Mangalia, acolo unde fosta mea nevastă locuiește cu chirie. Am vrut să mă mut înapoi cu ea. Așa că am luat o cameră din vila în care stă acum. Am plătit 300 de lei pe o lună și sâmbătă urma să mă mut. Între timp, la acea vilă au venit fata mea în vârstă de 23 de ani și băiatul meu de 19 ani. Aceștia mi-au spus că mai bine mă omoară decât să mă lase să mă apropii de mama lor. În cele din urmă au vrut să arate că se pot și ține de cuvânt. M-am întors în Dulcești și pe seară au venit peste mine ca să mă ucidă", a mai declarat victima. Omul speră ca Poliția să ia măsuri urgente. Îi este frică de faptul că ar putea să fie omorât de copiii săi. Omul spune că părinții lui bolnavi vor rămâne fără niciun sprijin dacă el nu va mai fi.

