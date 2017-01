Bătut de ciobani

Un bărbat din localitatea constănţeană Gura Dobrogei a ajuns, luni seară, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după ce a încercat să gonească o turmă de oi de pe păşunea sa. Nicolae Antoşică le-a declarat oamenilor legii că a văzut cum turma de oi intră pe păşunea sa şi s-a dus să le spună celor doi ciobani să scoată animalele de pe câmp. „Nu am apucat să le spun nimic. Când am coborât din maşină, ciobanii au început să mă lovescă, iar apoi au pus câinii pe mine. Apoi au dat cu bâtele în maşina mea“, a povestit Nicolae Antoşică. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală şi distrugere.