Bătut de prietenul fiicei sale

Un bărbat din satul Credinţa a fost snopit în bătaie sâmbăta trecută, chiar de prietenul fiicei sale. Oamenii legii spun că scandalul a avut loc în jurul orelor 22.30, după ce victima s-a întâlnit cu Răzvan C. pe o stradă din Credinţa. Cei doi au început să discute în contradictoriu despre nişte neînţelegeri mai vechi, aşa că spiritele s-au încins foarte rapid. Enervat peste măsură, Răzvan C. a sărit la bătaie, acesta lovindu-l pe tatăl prietenei lui de mai multe ori, în cap şi în zona abdominală, cu o coadă de lopată. După ce şi-a potolit furia, agresorul a fugit, iar victima a cerut ajutor poliţiştilor. Bărbatul bătut a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii au pornit în căutarea atacatorului, acesta fiind reţinut pentru audieri. Medicii legişti au stabilit că viaţa victimei a fost pusă în pericol în urma loviturilor încasate, aşa că pe numele lui Răzvan C. s-a întocmit dosar penal pentru tentativă de omor. Procurorii au preluat ancheta şi au cerut instanţei arestarea preventivă a agresorului. Magistraţii au emis marţi, pe numele acestuia, mandat pe o perioadă de 29 de zile. (R.M.)