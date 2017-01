Bătut pentru că şi-a cerut drepturile salariale

Patronul unei societăţi comerciale constănţene este acuzat de un fost angajat că l-ar fi bătut când şi-a cerut drepturile salariale. Victima, Nicolae Lupşa, din Slobozia, a venit săptămâna trecută la Constanţa pentru a sta de vorbă cu Alexandru Vitale Bârlădeanu, bărbatul pentru care a lucrat anul trecut şi care, conform declaraţiei sale, nu i-ar fi dat toţi banii. „Am fost şeful echipei de muncitori care a lucrat în cartierul Poarta 6, la mansardarea şi izolarea termică a unui bloc. Am venit cu încă cinci băieţi şi, în septembrie 2010, am încheiat lucrarea. Bârlădeanu ne-a dat o parte din bani şi ne-a spus că restul o să îi primim mai târziu. La angajare nu am semnat niciun contract cu el, ci am avut o înţelegere verbală şi am lucrat pe încredere. Ne zicea că are contractele la birou şi dacă întreabă cineva de la Inspectoratul Teritorial de Muncă să îl trimitem la el, că ştie ce are de făcut. Din octombrie am tot încercat să iau legătura cu el, însă nu mi-a răspuns la telefon. Mi-a trimis în schimb nişte SMS-uri în care m-a făcut albie de porci. În februarie am venit toţi muncitorii neplătiţi în faţa blocului în care Bârlădeanu are biroul, dar nu ne-a dat drumul la uşă. Am stat o noapte întreagă afară şi i-am păzit maşina, cu gândul că trebuie să iasă odată şi odată. Pentru că era foarte frig, am renunţat. Le-am zis băieţilor „Hai să mergem, că nu are rost să îngheţăm aici în timp ce el stă confortabil în casă, la căldură. Am revenit joia trecută cu o hârtie pe care am scris detailat suma pe care ne-o datora: 130 milioane de lei vechi. Ne-a deschis soţia lui Bârlădeanu, care a început să ţipe ca din gură de şarpe că nu avem ce căuta acolo. Ca să evit un scandal, am coborât în faţa blocului să îl aştept pe Bârlădeanu. La scurt timp, acesta a apărut, dar nici nu m-a băgat în seamă, a trecut pe lângă mine de parcă nici nu m-a văzut. L-am strigat şi m-am apropiat de el, moment în care a început să mă înjure. I-am spus că am venit să îmi dea banii pe care mi-i datora. Bârlădeanu a zis că nu are nicio datorie la mine şi, pentru că am insistat, mi-a tras un pumn în faţă. Soţia mea, care mă însoţea, s-a speriat şi i-a dat câteva genţi în cap. În clipa în care s-a repezit la ea, i-am pus mâna în gât. Mi-a tras şi un pumn în nas de cred ca mi l-a rupt. S-a urcat în lift şi a plecat la etajul 4, în apartamentul în care are biroul. O locatară de la parter a auzit scandalul şi a sunat la 112. Poliţiştii au venit imediat şi am mers cu ei la Secţia 3, ca să fac plângere”, a povestit Nicolae Lupşa. El a fost şi la urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, iar în cursul zilei de azi va merge la un medic legist din Slobozia pentru a-şi scoate certificat medico-legal. Am încercat să luăm legătura şi cu Alexandru Vitale Bârlădeanu pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată de Nicolae Lupşa, însă la adresa indicată de cel din urmă nu ne-a răspuns nimeni la interfon.