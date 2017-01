O tînără din comuna constănţeană Cumpăna a ajuns, ieri după-amiază, la spital, după ce a fost bătută în plină stradă de vărul ei, în vîrstă de 24 de ani. Victima povesteşte că a fost atacată din senin, în timp ce se întorcea de la magazin. „M-a văzut pe stradă, a coborît din căruţă şi a venit spre mine. Mi-a zis că, în sfîrşit, pune mîna pe mine şi a început să mă lovească cu o bucată de fier în cap. Cred că mi-a dat vreo cinci lovituri. Aveam copilul de trei ani în braţe. Nu s-a gîndit că ar putea să-l atingă pe el şi să-i scoată un ochi. Nu i-a păsat. Nu ştiu sigur de cîte ori m-a izbit în cap, pentru că am căzut din picioare. În tot timpul ăsta, nevasta lui ţipa la el să-mi dea mai tare. După ce m-a trîntit, mi-a furat din buzunar 200 de lei şi a plecat, lăsîndu-mă acolo, pe jos. Şi acest om este vărul meu”, a declarat Cadrie Regep, de 22 de ani. Sora acesteia, care a asistat la întreaga scenă, s-a dus într-un suflet în curtea unei vecine şi a rugat-o să sune la 112 şi să ceară ajutor. „Am crezut că o omoară acolo. Mi-a fost teamă să mă apropii... M-am gîndit că o să tăbare şi pe mine”, mărturiseşte adolescenta. Cadrie Regep a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În ciuda insistenţelor medicilor, aceasta nu a vrut să rămînă internată în unitatea sanitară şi a cerut să meargă acasă. În scurt timp, poliţiştii din Cumpăna au deschis o anchetă şi au reuşit să-l identifice pe autorul agresiunii. Acesta recunoaşte că a lovit-o pe Cadrie Regep, dar spune că nu a tîlhărit-o. „Am dat în ea, dar nu cu o bucată de fier, aşa cum a spus ea, ci cu biciul. Am lovit-o din căruţă de cîteva ori, dar nu i-am luat niciun ban. Asta este o minciună, pentru că vrea să facă în aşa fel încît să mă bage la puşcărie. De-asta s-a dus la Poliţie”, spune Mustafa Crăciun. Potrivit oamenilor legii, conflictul dintre cele două familii a început în urmă cu aproape două luni, de la... un casetofon. „Cînd au făcut o petrecere la ei acasă, au venit la mine şi mi-au cerut casetofonul. După o săptămînă au venit şi mi l-au adus. Nu mai mergea, pentru că unchiul meu s-a îmbătat şi a dat cu pumnul în el. Cînd am văzut că nu mai pot să-l folosesc, m-am dus la ei şi i-am zis să-l repare. S-au enervat şi m-au luat la bătaie la ei în curte. Am plecat de acolo plin de sînge. Eu n-am mers atunci la Poliţie”, a declarat Mustafa Crăciun. Poliţiştii din Cumpăna continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul. Încadrarea juridică a faptei se va face în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite de victimă.