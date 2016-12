Băuți la volan

O șoferiță din Mangalia s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit oamenilor legii, femeia se deplasa la volanul unui autoturism pe o stradă din Mangalia, în momentul în care a fost oprită pentru un control de rutină. Angelica B., de 40 de ani, a fost testată cu aparatul Drager, iar oamenii legii au descoperit că avea o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost escortată apoi la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele ei a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Sub lupa polițiștilor se află și un bărbat de 44 de ani, din localitatea constănțeană Cumpăna. Acesta a fost tras pe dreapta de agenții din comună, care au constatat că avea o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.