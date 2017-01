BauMax nu are promoţii! Are „întotdeauna preţuri mici”!

BauMax nu crede în superstiţii, crede în profesionalism! Acesta ar putea fi motto-ul zilei de ieri, zi în care bauMax a inaugurat, la Constanţa, cel de-al 13-lea magazin din România! Conceptul bauMax asigură acestei companii cu tradiţie pe piaţa de retail (149 de magazine în 9 ţări, cu peste 10.000 de angajaţi), chiar şi în contextul crizei economice din acest an (şi care nu ne va ocoli nici la anul), o certitudine a succesului, bazată pe unirea micilor şi marilor consumatori sub semnul calităţii şi preţurilor mici! Astfel, bauMax mizează pe conceptul de “preţuri întotdeauna mici”, concept ce a fost dezvoltat în urma studierii nevoilor populaţiei din zonele în care bauMax deţine magazine. Sub motto-ul “cel mai bun preţ, cel mai bun sortiment şi cele mai bune servicii”, bauMax oferă clienţilor săi posibilitatea de a-şi construi sau amenaja locuinţa la care visează. „Ceea ce face diferenţa între noi şi alte magazine de acelaşi tip este politica de preţ. Noi nu oferim promoţii şi reduceri, ci doar preţuri mici în fiecare zi, clienţii netrebuind să aştepte promoţiile sau să caute cele mai mici preţuri. Politica noastră implică compararea, săptămânal, a peste 3.000 de produse şi, dacă găsim cumva un preţ mai mic, corectăm imediat. Şi, acum mă adresez clienţilor noştri, dacă găsiţi un preţ mai mic în altă parte, bauMax vă oferă produsul la preţul găsit de dvs, minus 10%”, a declarat directorul general bauMax România/Bulgaria, Nicola Szekely.

12.000 DE METRI PĂTRAŢI DE... CUMPĂRĂTURI. Noul magazin dispune de o suprafaţă comercială de 12 000 metri pătraţi, împărţită în patru domenii: Construcţii, Tehnic, Amenajări şi Grădină. Noutatea absolută pe piaţa constănţeană a magazinelor de bricolaj o reprezintă spaţiul Drive In. În acest mod, clienţii îşi pot efectua cumpărăturile folosindu-şi propriul autoturism! bauMax oferă o gamă largă de servicii, printre care centrul de mixare vopsele şi tencuieli, departamentul de textile pentru casă cu propriul atelier de croitorie, debitare lemn şi serviciul de transport la domiciliu. De asemenea, clienţii beneficiază de garanţia returnării banilor, în cazul în care au achiziţionat marfă în surplus.

IMPLICARE REALĂ ÎN MEDIUL SOCIAL. Mai mult decât atât, bauMax este o prezenţă extrem de concretă în mediul social constănţean, compania având mai mult de 50% din furnizori români. „În felul acesta, contribuim la asigurarea unui număr considerabil de locuri de muncă la nivel local. În plus, furnizorilor le este propusă o colaborare ce depăşeşte graniţele pieţei româneşti”, a declarat directorul magazinului bauMax Constanţa, Carmen Chiru, care a adăugat „în acest context profund implicat din punct de vedere social, avem angajate peste 200 de persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice, în toată Europa. Constanţa nu face excepţie. Mai mult, în colaborare cu Fundaţia Estuar, sprijinim diverse manifestări cu caracter social, cea mai apropiată în timp fiind Târgul de Crăciun, la care vă aşteptăm”.