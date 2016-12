Băut la volan şi fără permis = şase ani interdicţie de a mai şofa

În penultima zi a anului trecut, un bărbat de 37 de ani, din Constanţa, s-a urcat băut la volan, fără să deţină permis de conducere, a provocat un accident rutier şi şi-a rănit doi prieteni care se aflau în maşină. De parcă nu ar fi fost de ajuns, şoferul a fugit de la locul incidentului, sperând să scape de rigorile legii. Nu a avut noroc pentru că a fost depistat de poliţişti la scurt timp de la sesizarea prin 112 a accidentului. Este povestea lui Mircea Josan, care a ajuns în arestul Poliţiei cu trei capete de acuzare: conducerea unui autoturism fără permis, sub influenţa băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului. Totul s-a petrecut pe 30 decembrie 2012, în jurul orei 01.00, pe DN 22C, care leagă Tulcea de localitatea constănţeană Lumina. Josan este acuzat că, în timp ce se afla la volanul unui autoturism marca Volskwagen Bora, a intrat într-o curbă, a pierdut controlul direcţiei şi s-a răsturnat cu maşina într-un şanţ. După ce a fost depistat de oamenii legii fugind pe câmp, Josan a fost reţinut. În urma analizei probelor de sânge recoltate de la acesta s-a stabilit că a avut la momentul accidentului o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Mircea Josan a deferit justiţiei în stare de arestat preventiv şi, ieri, a fost condamnat de Judecătoria Constanţa la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, tânărului i s-a stabilit un termen de încercare de şase ani, perioadă în care nu are voie să conducă niciun fel de autovehicul, iar dacă încalcă legea, riscă să ajungă după gratii. Decizia nu este definitivă.