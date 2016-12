Băut la volan

A băut câteva pahare înainte de a se urca la volan şi a dat nas în nas cu poliţiştii de la Rutieră. Este cazul unui tânăr de 36 de ani, din Agigea, oprit, luni seară, în trafic de poliţiştii din localitate, în timp ce se deplasa la volanul autoturismului său. După ce a prezentat actele, şoferul a fost identificat ca fiind Marian C., de 36 de ani. În urma testării cu aparatul Drager, poliţiştii au constatat că tânărul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele lui Marian C. a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. (A.R.)