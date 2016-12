Băut la volan

Un bărbat de 55 de ani, din Constanţa, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins de poliţiştii de la Rutieră în timp ce conducea sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii l-au oprit în trafic pe Andrei C., miercuri după-amiază, în jurul orelor 14.30, pe o stradă din municipiul Constanţa. La testarea şoferului cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tot miercuri, un bărbat de 65 de ani, din Cernavodă, a fost depistat de anchetatori conducând o maşină pe strada Răsăritului din localitate, deşi nu are permis. În aceeaşi situaţie se află şi un tânăr de 28 de ani, din Medgidia, care a fost prins pe strada Canalului, din localitate, în timp ce se afla la volan, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. (R.M.)