Băut la volan

O tânără de 28 de ani a ajus, ieri, la spital după ce maşina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Cristian B., de 32 de ani, din Bucureşti se deplasa la volanul unui Peugeot pe strada Viena, din Constanţa. În momentul în care a ajuns la intersecţie cu strada Lyon, bărbatul nu a acordat prioritate de dreapta, spun poliţiştii, şi a intrat într-un Mercedes, condus regulamentar de Mihaela C., din Constanţa. În urma impactului Mihaela C., a fost rănită uşor. Martorii incidentului au sunat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns în scurt timp un echipaj de poliţie şi o ambulanţă. Poliţiştii l-au testat pe Cristian B. cu aparatul Drager şi au constatat că acesta consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, deoarece avea o alcoolemie de 0,51mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânăra a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, dar şi bărbatul pentru recoltarea de probe biologice. Bărbatul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.