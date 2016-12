Băut la volan

Un bărbat de 45 de ani, din localitatea braşoveană Moeciu, este cercetat de poliţiştii de la Rutieră, după ce a fost prins în flagrant, în timp ce conducea sub influenţa alcoolului. Poliţiştii spun că Dorel N. a fost oprit pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă). La testarea bărbatului cu aparatul Drager, oamenii legii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat apoi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde i s-au recoltat probe biologice. Oamenii legii i-au întocmit dosar penal pentru conducere a unui autovehicul, pe drumurile publice, sub influenţa băuturilor alcoolice. (R.M.)