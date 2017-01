Băut și fără permis, la volanul unei mașini furate!

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au formulat o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unui bărbat acuzat că a furat o mașină și a provocat un accident rutier. Potrivit anchetatorilor, Răzvan R. a sustras pe data de 29 iulie o mașină din incinta unei firme din Constanța, după care a plecat la o plimbare. În timp ce se deplasa pe șoseaua care leagă stațiunea Mamaia de orașul Năvodari, spun oamenii legii, suspectul, care se afla și sub influența alcoolului, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe carosabil. Polițiștii de la Rutieră sosiți la locul accidentului au făcut verificări și au constatat că individul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În plus, analizele de laborator au arătat că acesta avea o concentrație de 1,80 g/l alcool pur în sânge.