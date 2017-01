Băuţi la volan

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Constanţa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de poliţiştii de la Rutieră conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii spun că Bogdan Băceanu, aflat la volanul unui autoturism marca Peugeot, a provocat luni seară, în jurul orelor 22.00, o tamponare pe strada Soveja, după ce a confundat pedala de frână cu acceleraţia. Şoferul turmentat a lovit din spate un autoturism marca Seat, dar, din fericire, coliziunea nu s-a soldat cu victime. La testarea lui Bogdan Băceanu cu aparatul Drager, poliţiştii au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Senin, bărbatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan: „Sigur că am băut. Am băut vreo 20 de beri şi l-am lovit. Mi-au sărit şi airbag-urile”, a declarat amuzat şoferul. El este cercetat acum în stare de libertate. Tot luni, un bărbat în vârstă de 72 de ani, din oraşul Cernavodă, a condus un autoturism pe strada Nicolae Titulescu, din localitate, aflându-se sub influenţa alcoolului. La testarea lui Petre O. cu aparatul Drager, oamenii legii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,71 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Luni dimineaţă, un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din Constanţa, a fost prins de poliţiştii de la Rutieră în timp ce conducea o autoutilitară pe Drumul Naţional 2A (Constanţa - Hârşova), deşi avea permisul suspendat.