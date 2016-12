Băuţi la volan

Poliţiştii de la Rutieră cercetează, în stare de libertate, un tânăr în vârstă de 27 de ani, din judeţul Argeş, care a fost prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii l-au oprit pe Bogdan Ion Damian pe bulevardul Mamaia, din Constanţa. La testarea şoferului cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bogdan Ion Damian a fost escortat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, unde i s-au recoltat probe biologice. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. După doar câteva ore, un echipaj de la Rutieră a scos din trafic, pe strada Hatman Arbore, din zona Km 5, un tânăr din Ţăndărei, care se urcase la volan după ce consumase băuturi alcoolice. Oamenii legii l-au pus pe Viorel Cătălin Bârsan să sufle în aparatul etilotest şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,62 mg/ l alcool pur în aerul expirat. În noaptea de duminică spre luni, poliţiştii din Hârşova au prins un tânăr în vârstă de 20 de ani, care circula la volanul unui autoturism deşi nu deţine permis. Oamenii legii spun că Valentin Mihai se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, aşa că a fost transportat la spital. Şoferul de ocazie s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului.