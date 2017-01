Băuţi la volan

Poliţiştii constănţeni cercetează mai mulţi şoferi care au fost surprinşi, marţi noaptea, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Primul dintre ei, Gheorghe Ionaşcu, în vârstă de 42 de ani, din Constanţa, conducea un autoturism pe strada Zefirului. La un moment dat, bărbatul a pierdut controlul direcţiei şi a lovit o maşină parcată. La testarea conducătorului auto cu aparatul Drager, poliţiştii de la Rutieră au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, unde i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Dosar penal are şi un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Viziru, judeţul Brăila, care a fost oprit de un echipaj de poliţie pentru verificări. Oamenii legii l-au pus să sufle în alcooltest şi au constatat că avea o alcoolemie de 0,58 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Şi poliţiştii Secţiei 2 cercetează un bărbat de 42 de ani, din Constanţa, care conducea un autoturism, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager şi au descoperit că avea o alcoolemie de 0,66% alcool pur în aerul expirat. Alţi doi tineri, ambii de 25 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru că au condus fără permis.