S-au urcat băuţi la volan şi au rămas fără permis de conducere! Este vorba despre doi şoferi care au fost opriţi în trafic în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cu puţin timp înainte de miezul nopţii, poliţiştii de la Rutieră au oprit, pentru un control de rutină, un autoturism ce mergea pe strada Sănătăţii, din localitatea constănţeană Năvodari. Oamenii legii l-au testat pe şofer cu etilotestul şi au stabilit că acesta are o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Şoferul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Aceeaşi soartă a avut-o şi un constănţean care a fost oprit pe bulevardul Mamaia, din municipiu. Şoferul a fost oprit în jurul orei 2.30, iar poliţiştii de la Rutieră l-au testat cu aparatul Drager. Oameni legii au stabilit că acesta are o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a refuzat să fie escortat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru recoltarea de probe biologice. El s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis şi refuzarea recoltării de probe.