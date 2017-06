Băuți sau fără permis de conducere, depistați în trafic de polițiști

Fie că s-au suit pe un moped, la volanul unui autoturism sau al unui tractor, unii cetățeni au uitat că dacă nu au permis sau sunt sub influența băuturilor alcoolice pot fi și prinși. Astfel, laa data de 16.06.2017, ora 08.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurale Mangalia l-au depistat pe M.C., în vârstă de 23 de ani, din localitatea 23 August – județul Constanța, care a condus un moped, pe strada Octavian Goga din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 16.06.2017, ora 16.20, polițiștii din cadrul Secției 7 Rurale Crucea l-au depistat pe H.E., în vârstă de 28 de ani, din localitatea Runcu – județul Constanța, care a condus un tractor, pe DJ 226, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 17.06.2017, ora 00.05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au depistat pe L.C., în vârstă de 25 de ani, din localitatea Rahman – județul Tulcea, care a condus un autoturism, pe strada Caraiman din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.