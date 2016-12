Băutură miraculoasă pentru organism

Se ştie că băutura preparată cu lămâie şi apă caldă, consumată dimineaţa, pe stomacul gol, are numeroase beneficii pentru organism. Mulţi au considerat-o chiar miraculoasă, condiţia fiind ca ea să fie consumată de persoane care nu au probleme cu stomacul (gastrită, ulcer). În primul rând, s-a ajuns la concluzia că este utilă în probleme precum balonări, crampe, arsuri la stomac, uşurând simptomele acestora. Vitamina C din acest suc natural contribuie la o mai bună absorbţie a nutrienţilor în organism, în special a mineralelor. Unul dintre cele mai mari avantaje pe care le are lămâia este că ajută organismul să scape de substanţele toxice acumulate. Totodată, se spune că cine bea un pahar cu apă caldă şi lămâie scapă de edeme. Adică nu va mai avea mâinile şi picioarele umflate. Trebuie spus că sucul de lămâie induce o stare de bine, aşa că este ideal să fie consumat de persoanele stresate. Şi asta nu este tot. Sucul de lămâie ajută şi la eliminarea mai rapidă a kilogramelor în plus, dar întăreşte şi imunitatea, lămâia având în componenţă vitamina C din belşug.