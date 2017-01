Bayern îi va oferi un salariu regesc atacantului Thomas Müller

Atacantul german Thomas Müller îşi va prelungi cu trei ani contractul cu Bayern München, până în 2022, şi va deveni cel mai bine plătit jucător din Bundesliga. Noul contract prevede pentru internaţionalul german un salariu brut de 17 milioane de euro (10 milioane de euro net), dublu faţă de cel din prezent şi cel mai mare din istoria ligii germane de fotbal. El are în prezent contract până în 2019, cu opt milioane de euro pe an. Până acum, cele mai mari salarii din Bundesliga le primeau alţi doi jucători de la Bayern Munchen, Franck Ribery şi Philipp Lahm, cu câte 14 milioane de euro brut pe an.

Müller (26 de ani), campion mondial cu Germania în 2014, era dorit cu insistenţă de Manchester United, motiv pentru care bavarezii au plusat la salariul jucătorului pentru a-l determina să semneze un nou contract. Atacantul a impresionat încă de la debutul său pentru Bayern, petrecut în 2008, când a fost cooptat la echipa a doua. În cei șase ani de când e la prima echipă a lui Bayern, Müller a fost implicat în cel puțin 31 de goluri în fiecare stagiune și este cel mai tânăr jucător care a ajuns la 50 de victorii în UEFA Champions League. În sezonul trecut, el a reușit 21 de goluri și 18 pase decisive pentru Bayern, în 48 de meciuri disputate. În actuala stagiune, jucătorul cotat la 75 de milioane de euro a marcat deja 20 de goluri și a oferit patru pase decisive, în doar 20 de partide.