Baza 71 Aeriană, modernizată începând din acest an

Ministerul Apărării Naționale va demara în acest an o acțiune de modernizare a Bazei 71 Aeriene de la Luna, de lângă Câmpia Turzii, a declarat, sâmbătă, secretarul de stat Mircea Dușa. Prezent lamitingul aviaticcare se organizează, din 2013, la baza de la Luna, Dușa a precizat că planul de modernizare face parte dintr-un program mai amplu care a vizat și aerobaza de la Fetești, unde lucrările au început în 2014, sau pe cea din București, unde proiectul va fi finalizat în acest an. "Vom demara în acest an un alt proiect de modernizare a bazei de aici, de la Câmpia Turzii, aceasta însemnând modernizarea pistei, construcția de noi hangare pentru avioane și mentenanță, dublarea capacității de depozitare a combustibilului și extinderea platformei de parcare cu portanță foarte mare, adică și pentru avioane C17", a precizat Dușa.

El a adăugat că ministerul are și alte proiecte care privesc Forțele Aeriene, având în vedere alocarea a 2% din PIB pentru Apărare, motiv pentru care MApN face eforturi de a realiza programele pe care și le-a stabilit. Mircea Dușa a vizitat principalele spații de pregătire amilitarilor și a stat de vorbă cu personalul bazei aeriene, unde piloții români și americani se antrenează pentru executarea principalelor misiuni de apărare a spațiului aerian, inclusiv cele de poliție aeriană. La Baza 71 Aeriană de lângă Câmpia Turzii a avut loc sâmbătă un miting aviatic la care au participat peste 7.000 de persoane.