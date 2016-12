Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, a anunțat, astăzi, că Baza aeriană de la Câmpia Turzii va fi modernizată în acest an, prin extinderea platformei de parcare și refacerea pistei. "Ca o noutate, anul acesta vom începe lucrări de modernizare și de extindere a Bazei aeriene de la Câmpia Turzii, ele constând în extinderea platformelor de parcare și refacerea pistei, dar și elemente de comandă și control, care vizează dirijarea și coordonarea zborurilor", a precizat Mircea Dușa. Ministrul Apărării a mai spus că lucrările vor începe în partea a doua a anului în curs și că vor dura circa șase luni. Ministrul Mircea Dușa și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Nicolae Ciucă, participă la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului româno-american Dacian Thunder 2015, care are loc la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii. Exerciţiul are ca obiectiv creşterea nivelului de interoperabilitate şi îmbunătăţirea nivelului de antrenament al personalului român şi american, prin executarea zborurilor în comun.