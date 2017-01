Bază americană permanentă la Kogălniceanu

O declaraţie dată la Washington de către George Bostick, adjunctul comandantului Joint Task Force-East care asigură suportul logistic, către “Stars and Stripes” - o publicaţie destinată militarilor americani de pretutindeni, anunţă realizarea unei baze permanente în România. În interviul respectiv, funcţionarul US Army menţionează că ridicarea bazei americane permanente, cu o capacitate de 1.700 de persoane, este în deplină desfăşurare. Lucrările la o bază similară, cu o capacitate de 2.500 de persoane, care va fi construită în Bulgaria, vor începe în această iarnă, a precizat aceeaşi sursă. “Construirea unei baze americane permanente în România este prevăzută să se încheie anul viitor”, a declarat Bostick, cel care se ocupă de cazarea şi furnizarea de alimente pentru 900 de soldaţi care se antrenează în România şi în Bulgaria în această vară. El a adăugat că baza permanentă din România va fi construită în apropiere de unitatea aeriană de la Mihail Kogălniceanu, pe locul fostului sediu al Brigăzii 34 Mecanizate din cadrul Armatei române. Fosta bază, “The Soviet -era facility”, cum o denumeşte jurnalistul Seth Robson în ediţia europeană a Stars and Stripes, a fost demolată pentru a face loc unor noi edificii, printre care o cantină, clădiri administrative, precum şi cazărmi, în care soldatul beneficiază de un spaţiu privat de locuit şi împarte o baie şi o chicinetă cu un alt militar. În prezent, trupele americane din România trăiesc şi muncesc în unităţi de antrenament amenajate la aeroportul de la Mihail Kogălniceanu şi Babadag. Nu departe de cea de la M. Kogălniceanu, o altă bază care va fi construită în Bulgaria, la Novo Selo, va fi similară celei din România, dar mai mare - anunţă aceeaşi publicaţie americană în ediţia electronică www.stripes.com. Nimic neobişnuit în informaţiile oferite spre publicare de George Bostick. Scandalos este modul în care Seth Robson, autorul materialului din Stars and Stripes prezintă situaţia militarilor americani care vor sta în bazele de la Babadag şi Kogălniceanu. În descrierile jurnalistului american aceştia se orientează după bălegarul măgarilor din localităţile învecinate bazei de antrenament de la Babadag, iar ilustraţiile articolului prezintă cîţiva căruţaşi ca în comedia Borat a lui Sacha Baron Cohen.

Bazele din România şi Bulgaria sînt ironizate într-o publicaţie a armatei americane

“Soldaţii americani din România trebuie să se adapteze unei culturi care încă se mai bazează pe cai şi căruţă ca mijloc de transport”, “Cîteva din mijloacele locale de transport sînt destul de lente, însă rezervorul de gaz nu prezintă vreo problemă”, “Amestecîndu-se în trecutul Europei de Est”, sînt explicaţiile ironice la fotografiile care ilustrează articolul din publicaţia americană. Şi pentru ca imaginea de ţară bananieră prezentată soldaţilor americani să fie cît mai penibilă, este citat purtătorul de cuvînt de la JTF-East Rotation, maiorul Axinia Dragoş, care spune că “oamenii din ţara sa sînt dornici ca, în număr cît mai mare, soldaţii americani să se mute pe teritoriul ţării noastre”. Desigur, declaraţiei militarului român i se dau alte conotaţii, prezentînd-o ca pe un act de slugărnicie. Axinia mai adaugă că românii au aşteptat 60 de ani să vină americanii. Ceea ce nu a adăugat maiorul român şi ar trebui să ştie gazetarul american cu ifose de majoretă este că zonele şi oamenii din căruţe pe care îi ia în băşcălie au purtat una dintre cele mai dîrze lupte de rezistenţă anticomuniste. Dacă şi-a pierdut vremea mîncînd meniuri grase în loc să se documenteze despre cultura unei naţiuni aliate din Europa de Est îi spunem noi, cei care nu mergem cu calul la redacţie, lui Seth Robson, că ceea ce el denumeşte “cultură care încă se mai bazează pe cai şi căruţă ca mijloc de transport” are o vechime mai mare decît a altora de peste ocean. Mai mult ca sigur, cei care identifică o cultură după staţiile de Mc.Donalds nu cunosc faptul că pe teritoriile pe care staţionează azi trupe americane s-a purtat una dintre cele mai aprige lupte armate anticomuniste într-un timp în care singurul obiectiv era cel al demnităţii în faţa istoriei. Aici s-a luptat în munţi pînă la ultimul glonţ şi s-a murit în zeci de lagăre de exterminare ale unuia dintre cele mai crude regimuri comuniste din lume, cu convingerea nu că ne vor salva americanii, ci doar pentru demnitate. “La izolatul poligon de la Babadag se poate ajunge doar ghidîndu-se după urmele de bălegar trasate ce provin din micile sate unde oamenii încă mai folosesc măgarii şi căruţele pentru a se putea deplasa”, mai scrie Robson, deşi ar trebui să ştie că nicio tabără militară nu se instalează lîngă o staţie de metro… Oare nu tocmai bălegarul şi praful care camuflează Babadagul au stat la baza raţiunii alegerii unei zone izolate pentru antrenamentele militare americane? Nu suspectăm de rele intenţii articolul lui Seth Robson. Considerăm doar că suficienţa cu care se adresează militarilor americani despre bazele din Europa de Est poate fi considerată ofensatoare de camarazii români sau bulgari care, peste numai cîteva luni, vor fi trimişi să lupte în Afganistan. În altă ordine de idei, sîntem curioşi ce părere ar avea texanul George Bush despre impresiile lui Seth Robson referitoare la cai şi catîri…