Bază sportivă cu nocturnă, la Topraisar

1.000 DE BENEFICIARI Începând de sâmbătă, copiii din localitatea Topraisar beneficiază de o bază sportivă echipată la standarde moderne, o investiţie de aprox. 400.000 de lei. În urmă cu un an, primarul în funcţie şi candidat din partea USL pentru un nou mandat, Gheorghe Stelian, a iniţiat proiectul, însă lipsa banilor la bugetul local a determinat autoritatea locală să apeleze la sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) pentru a putea finaliza investiţia promisă copiilor. “Înainte, pe locul unde este acum terenul de sport, era un maidan, un teren nefolosit de ani de zile. Am avut câteva probleme legate de proprietate, dar am făcut un schimb de terenuri şi punere în posesie. Acum avem un teren de mini-fotbal, unde se poate juca şi handbal şi tenis de câmp chiar şi în timpul nopţii, pentru că avem nocturnă. Baza sportivă nu este suficientă pentru că mai avem trei sate în care este nevoie de astfel de investiţii”, a declarat primarul. Investiţia CJC îi ajută pe cei 1.000 de copii din comună să practice activităţi sportive la standarde europene. “Proiectul este unicat în Dobrogea. Iarba sintetică este înlocuită de nisipul cuarţifer, care este mult mai bun decât plasticul care se folosea până acum, pentru ca mingea să poată să sară. Este o noutate pentru Constanţa şi o s-o extindem şi la alte localităţi din judeţ, deoarece copiii sunt foarte bucuroşi că au la dispoziţie o astfel de bază”, a declarat preşedintele CJC şi candidatul USL pentru un nou mandat în fruntea instituţiei, Nicuşor Daniel Constantinescu, adăugând că toate sporturile de echipă se vor putea practica pe această suprafaţă.

PROMISIUNI Însă of-ul lui Gheorghe Stelian este că în comuna sa nu există sală de sport, pentru că documentaţia nu a fost aprobată de portocalii. “Fosta ministresă blondă de la Ministerul Dezvoltării a întors tot timpul privirea de la comuna Topraisar şi a preferat să facă aceste săli de sport în localităţi unde, din păcate, nu erau tineri, în schimb erau primari de la PDL”, a declarat senatorul PSD, Alexandru Mazăre. El spune că mâine, alături de primarul din Topraisar, va pleca la Bucureşti pentru a debloca proiectul pentru că toată documentaţia este pregătită şi aşteaptă doar semnătura finală.