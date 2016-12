Baza sportivă, finalizată în acest an

Primăria Poarta Albă a reuşit în anul 2010 să finalizeze 50% din obiectivul de investiţii „Bază Sportivă pentru locuitorii comunei Poarta Albă”. „Proiectul pe care noi l-am depus la sfârşitul anului 2008 a primit abia spre sfârşitul lui 2009 finanţarea necesară. Din nefericire, banii nu au fost alocaţi în totalitate, astfel că nu am reşit să finalizăm toată investiţia. Au fost ridicate vestiarele. Vremea nu a fost favorabilă pentru a continua lucrările, motiv pentru care au fost luate măsurile de conservare a lucrărilor şi reînceperea lor în primăvara acestui an. Important este faptul că am reuşit să terminăm ceea ce a însemnat partea de construcţie propriu-zisă, singurele lucruri care au rămas de făcut fiind acoperişul şi finisajele. Ceea ce mă bucură este faptul că am reuşit să însămânţăm suprafaţa de joc şi să împrejmuim întreaga bază sportivă”, a declarat primarul Vasile Delicoti. El a precizat că, în primăvara acestui an, atunci când vremea va permite, vor fi demarate lucrările pe partea de tribune, vor fi finalizate lucrările la clădirile ridicate. „Proiectul a fost finanţat pe Ordonanţa 7, fondurile venind direct de la Ministerul Dezvoltării şi are o valoare de 1,6 milioane lei, din care 2% este contribuţia noastră ca autoritate locală. Din cauza lipsei banilor, lucrările nu au fost atât de bine susţinute pentru că, dacă erau fondurile suficiente, baza sportivă era acum finalizată. Constructorii nu şi-au permis să se aventureze foarte mult, având în vedere sursele limitate de care au dispus în 2010. Ceea ce am apreciat la constructor a fost faptul că a înţeles situaţia financiară a autorităţii locale şi a promis că nu va pune presiune pe noi, ca Primărie, să contribuim cu partea noastră de cofinanţare”, a spus Delicoti.