Baza sportivă, în atenţia Primăriei

Unul dintre proiectele pe care primarul comunei Ciocârlia doreşte să îl demareze şi, de ce nu, chiar să îl finalizeze în acest an, este cel al bazei sportive. \"Suntem o comună destul de mare, care are nevoie de o bază sportivă. Proiectul a fost depus încă de anul trecut, dar suntem pe lista de aşteptare. Am înţeles că anul acesta se vor da banii pentru astfel de investiţii. Sper să fim şi noi prinşi în lista cu primăriile care vor lua bani pentru astfel de proiecte şi să finalizăm baza sportivă până la sfârşitul anului\", a declarat primarul Traian Dragomir. El a precizat că acest proiect nu este o prioritate pentru comună, dar se pare că cu astfel de proiecte se pot lua mult mai repede bani de la Guvernul PDL.