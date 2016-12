Bază sportivă modernă în cartierul de locuinţe din Olimp

SPORT PENTRU LOCUITORII DIN OLIMP Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a inaugurat, ieri, un nou teren de sport pentru locuitorii cartierului de locuinţe din staţiunea Olimp. La acţiune au participat peste 100 de locatari ai blocurilor din Olimp, copii şi adulţi, toţi dornici să pună piciorul pe gazonul artificial. Terenul are o suprafaţă de 15/30 metri pătraţi şi este acoperit cu suprafaţă specială care imită gazonul verde. De asemenea, este prevăzut cu două porţi pentru fotbal, un fileu pentru tenis cu piciorul sau tenis clasic, zona centrală fiind special acoperită cu altă culoare, pentru a se delimita terenul de tenis. Potrivit Primăriei, în următoarele două zile se vor instala băncile de pe margine, pentru susţinătorii echipelor, şi sistemul de iluminat nocturn. Cu ocazia inaugurării, Claudiu Tusac a oferit şepci albe copiilor care deja se aflau pe teren, o minge de fotbal şi tricouri în două culori, pentru a se putea constitui în echipe. După tăierea panglicii inaugurale, edilul a dat startul primului joc de fotbal pe acest teren şi a servit un pahar de suc cu toţi locatarii participanţi la eveniment. Copiii nu au mai aşteptat invitaţia şi şi-au format repede două echipe - în tricouri albe şi albastre - din care făceau parte fete şi băieţi şi au început un joc de fotbal. „Aşteptau de mult timp acest teren şi iată că am reuşit să-l inaugurăm special pentru ei. Mai sunt necesare mici retuşuri, dar pentru că nu mai aveau răbdare, am decis să-l deschidem, urmând ca băncile şi iluminatul nocturn să fie instalate în următoarele două zile. Terenul este poziţionat spre pădure, deci nu va deranja locatarii. Cele trei seturi de chei de la porţile terenului au fost acordate preşedinţilor asociaţiilor de locatari din zonă, la fel şi tricourile. Ei vor răspunde de păstrarea în bune condiţii a terenului şi îi vor supraveghea pe jucători, ca jocul să nu devină motiv de dispută”, a spus şeful administraţiei locale.

FOIŞOR DE VARĂ Primăria Mangalia mai are în vedere pentru locuitorii din Olimp reabilitarea unui foişor din lemn, care a fost instalat între blocurile din cartier şi care trebuie vopsit şi acoperit cu suprafaţă specială rezistentă la intemperii. Primarul Claudiu Tusac a remarcat că s-a lucrat rapid, dar nu s-a făcut rabat de la calitate. „Foişorul arată foarte bine, este rezistent, din lemn de calitate, şi s-au folosit cele mai bune sisteme de prindere şi prelucrare. Anul viitor, lucrările de amenajare în zonă vor continua - i-a asigurat primarul pe cetăţeni -, vom instala un grătar mare, vom reface locul de joacă pentru cei mici şi vom începe construirea garajelor în spatele blocurilor. Zona aceasta frumoasă în care locuiţi dumneavoastră va deveni un mic paradis de agrement, în care să vă simţiţi bine atât dumneavoastră, cât şi prietenii care vă vizitează”, le-a spus primarul locuitorilor din Olimp.