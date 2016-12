Bază sportivă modernă în satul Topalu

Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a declarat că, până la finele acestui an, va inaugura noua bază sportivă din localitate. Stadionul a fost amenajat cu fonduri guvernamentale în baza Ordonanţei nr. 7 din 19 ianuarie 2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. Gheorghe Murat a afirmat că terenul de sport, amenajat în special pentru echipa locală de fotbal, are o suprafaţă de teren modernă (100/60 metri), tribune, vestiare şi infrastructura aferentă (apă şi căldură), valoarea proiectului ridicându-se la 600.000 de lei. „Sportul înseamnă sănătate şi de aceea avem nevoie de cât mai multe baze sportive în comune. În plus, noul stadion va oferi tinerilor o alternativă pentru a practica sportul de performanţă”, a declarat primarul Gheorghe Murat.