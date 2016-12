Bază sportivă reabilitată prin parteneriat public-privat

21:55:54 / 03 Decembrie 2016

rebel

fratilor nu am nimik ku nimeni dar casa munkesti la teoo trebuie sa asculti si sa te exprimi direct lui daca un lucru nuti convine nu ie vina lui daca ceilalti te freaca cum vor iei casa intre supt pielea patronului GOGULE ai dreptate ieu sant inkapatanat si numi placea sa primesc alta comanda dela ingineri Domnului TEOO in schimb ieu am munkit si stiu ce se vrea la locul de munka si ai dreptate ca MIRON SI SANDU SANT NISTE MAIMUTE ieu am luat comanda dar dela NAIE iel stiea ca ieu munkesc bine si cat trebuie ..... fratilor nu TEOO ie problema acestei firme ci oameni care conduc pentru iel ,am munkit destul casa ii cunosc pe majoritatea din firma si nici NAIE si niki TEOO NU stiu ce stiu ieu despre conspiratiea din firma , am descoperit multe foarte multe nereguli ,,,, in rest nu ma bag si conspiratiea din firm osa traieasca atat timp cat patroni cred in iei ......