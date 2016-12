Bazac controlează Ferrari în România

Importatorul Ferrari pe piaţa locală, Forza Rossa, a primit de la începutul anului 27 de comenzi pentru maşina italiană de lux, în condiţiile în care cota alocată de constructorul italian pentru România în 2011 este de 28 de unităţi, a declarat directorul de vânzări al dealerului, Octavian Ursu. \"Până în prezent au fost comandate 27 de maşini, iar cota alocată României este de 28 de unităţi, iar până acum am livrat 5-6 unităţi\", a spus luni reprezentantul Forza Rossa, prezent la evenimentul de lansare al modelului Ferrari 458 Challenge, primul bolid de curse disponibil la vânzare în România. Pentru modelul destinat exclusiv competiţiilor, importatorul are deja trei clienţi. Proprietarii modelului în valoare de peste 220.000 de euro vor beneficia de consultanţă în ceea ce priveşte cursele destinate acestor tipuri de vehicule, putând să participe la aceste competiţii. De asemenea, posesorii de Ferrari 458 Challenge vor putea beneficia de asitare de pilotaj, servicii de asistenţă tehnică şi gestionarea maşinii. Forza Rossa va mai lansa în acest an două noi modele, Ferrari Four, în mai - iunie, şi spre sfârşitul anului încă un vehicul despre care reprezentanţii companiei nu au dat detalii. De asemenea, Forza Rossa va fi, începând din această lună, reprezentantul exclusiv al mărcii Lotus în România, Serbia, Muntenegru şi Republica Moldova, ţări în ale căror capitale va deschide câte un showroom până la în luna iunie a anului viitor. În România, primul showroom Lotus va fi inaugurat joi, lângă Aeroportul Henri Coandă. Soţii Camelia şi Ion Bazac (fost ministru al Sănătăţii) controlează dealerul Ferrari şi Lotus, prin Forza Rossa Holding, firmă înregistrată în Cipru (86,3%).