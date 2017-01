Bazin modernizat la Palatul Copiilor

După doi ani de lungă aşteptare pentru sportivi şi profesori, renovarea piscinei de la Palatul Copiilor a luat sfîrşit! De la începutul acestei săptămîni, copiii pot înota din nou în bazinul constănţean, al cărui aspect a fost radical schimbat. Practic, în picioare au rămas doar pereţii şi scările, restul fiind schimbat, începînd cu uşile şi ferestrele, continuînd cu gresia şi faianţa de pe podele şi pereţi şi terminînd cu instalaţiile sanitare sau instalaţiile specifice unei piscine. Înăuntru este mai multă lumină, accentuată şi de culoarea podelelor şi pereţilor, dar şi de gresia bleu care acoperă fundul bazinului, oferind apei o culoare extrem de atractivă. „Este un eveniment deosebit pentru club şi pentru secţia de înot a clubului nostru. Am avut mari probleme din cauza lipsei posibilităţii de a face antrenamente. Ne-am pregătit la Academia Navală, şi pe această cale ţin să mulţumesc conducerii unităţii care ne-a sprijinit să intrăm acolo, dar ca la tine acasă nu e nicăieri. În plus, acolo am fost primiţi cu un număr limitat de sportivi, astfel că mulţi dintre copii au renunţat la înot în aceşti doi ani. Acum bazinul arată superb, sper ca şi instalaţiile de clorinare şi de filtrare a apei să funcţioneze la parametri normali, ca să putem schimba apa o dată la şase luni, cum se obişnuieşte şi în Europa”, a declarat profesorul Dumitru Lungu, unul dintre antrenorii care fac şi iniţiere pentru copiii care vor să înveţe să înoate. „Am reluat şi cursurile de iniţiere, s-a fixat prin Consiliul de Administraţie taxa pentru ele. Deja avem solicitări foarte mari, iar fondurile adunate constituie un aport material binevenit. Din aceşti bani mai putem rezolva problema achiziţionării susţinătoarelor de efort sau să completăm uneori sumele necesare deplasării la competiţii, pentru că nu întotdeauna sînt fonduri disponibile la momentul respectiv. Vor fi admişi copii cu vîrsta între 5 şi 12 ani, avînd în vedere că trebuie să continuăm şi selecţia. Am avut doi ani de pauză şi sîntem descoperiţi la grupele de vîrstă 1997, 1998 şi 1999”, a încheiat profesorul Lungu.