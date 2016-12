Bazinul portuar nu e groapă de gunoi!

POLUĂRI CRONICE Poluările din porturile fluvio-maritime sunt istorice şi greu de ţinut în frâu, o spun specialiştii în domeniu prezenţi la ediţia a XX-a a Colocviului Naţional „ACVADEPOL”, ce se desfăşoară la Constanţa, la Complexul „Flora” din Mamaia, în perioada 20 - 22 iunie. Potrivit directorului Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM), Simion Nicolaev, porturile maritime şi fluviale se confruntă cu probleme legate de transportul materialelor, al sedimentelor dragate, dar şi cu menţinerea şenalelor navigabile şi a adâncimii în dreptul cheurilor unde acostează navele. „Conform legilor internaţionale, sedimentele dragate trebuie depozitate. A arunca în mare înseamnă poluare. Poluarea creşte chiar şi în interiorul portului, deşi sunt deversate afară, în incinte speciale”, a spus directorul INCDM. O altă problemă importantă este tehnologia de dragare. „Până nu de mult se folosea macaraua apucătoare, iar o parte din materialul transportat se ducea în apă şi de acolo, prin curenţii existenţi, către zonele învecinate”, a spus Nicolaev. El a adăugat că, din nefericire, se constată prezenţa din ce în ce mai mare a unor cantităţi importante de deşeuri aruncate în adâncurile mării (cabluri, obiecte, vinciuri stricate etc.) care nu sunt în totalitate curate. „Aceste lucruri se găsesc pe toate şenalele navigabile. Dacă luăm în considerare că, în fiecare an, aproximativ 50.000 de nave traversează Marea Neagră şi că există pierderi operaţionale, ajungem la concluzia că în apă ajung cantităţi foarte importante de deşeuri sub diferite forme. Din păcate, sunt foarte greu de ţinut în frâu. Cumulate în timp şi spaţiu, devin o problemă foarte serioasă”, a spus Nicolaev. El a precizat că o altă chestiune importantă care ridică anumite implicaţii o reprezintă modul de gestionare a calităţii apei. „Deşi nu sunt admise deversări de santină (spaţiul pe fundul unei nave unde se adună apele de condensare) în porturi şi radă, acest lucru se mai întâmplă. Zonele trebuie menţinute şi întreţinute”, a precizat directorul INCDM. Cu toate acestea, spune Nicolaev, Portul Constanţa îşi menţine calitatea apei în standarde, un indicator foarte clar în acest sens fiind prezenţa delfinilor.

POLUĂRILE PE CANALELE NAVIGABILE Foarte greu de ţinut sub control sunt şi poluările pe canalele navigabile. „Aruncarea reziduurilor în canal este o adevărată problemă. Deşi avem monitorizare şi pază, tot găsim în unele zone deşeuri aruncate de diferiţi indivizi. De exemplu, săptămâna trecută am fost nevoiţi să scoatem şase cauciucuri de tractor din canal”, a declarat directorul Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile, Daniel Georgescu. El a mai adăugat că instituţia pe care o conduce va implementa un proiect prin care 12 containere aşezate pe cele două părţi ale canalului vor analiza, din 30 în 30 de minute, calitatea apei. „La finalizarea acestui proiect, în luna noiembrie, pe lângă analiza apei vom fi şi alertaţi în cazul în care va exista vreo poluare accidentală sau voluntară”, a spus Georgescu. La rândul său, directorul economic din cadrul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, George Vişan, a declarat că Portul Constanţa şi-a luat cele mai importante măsuri de prevenire şi monitorizare a apei şi a mediului marin. „Avem în dotare cele mai performante echipamente şi nave tehnice care se ocupă de preluarea reziduurilor şi monitorizare a controlului calităţii apei”, a spus Vişan.