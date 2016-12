B.B. King, spitalizat de urgenţă în Las Vegas

Chitaristul şi cântăreţul american B.B. King, o legendă a muzicii blues, a fost internat de urgenţă, în weekend-ul trecut, din cauza unei complicaţii generate de diabet. Artistul american în vârstă de 89 de ani a suferit o deshidratare puternică, fenomen medical asociat frecvent cu diabetul de tip II.

În ultimii ani, artistul a avut mai multe probleme de sănătate. În octombrie 2014, el şi-a anulat cele opt concerte pe care le mai avea programate în turneul său nord-american, după ce a căzut pe scenă în timpul unei reprezentaţii la House of Blues din Chicago. În aprilie 2014, celebrul chitarist şi interpret de blues le-a cerut iertare fanilor săi după o reprezentaţie bizară pe care a susţinut-o la Peabody Opera House din oraşul St. Louis, atribuită ulterior faptului că B.B. King uitase să ia unul dintre medicamentele prescrise de medici.

B.B. King şi-a început cariera muzicală în 1947. În anii '50, el susţinea, în medie, 275 de concerte pe an, iar în 1956 a susţinut 342 de concerte. În ultimii ani, cântăreţul a continuat să suţină, în medie, aproximativ 100 de concerte pe an. Recompensat cu 14 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind ”Every Day I Have The Blues” şi ”The Thrill Is Gone”, interpretate de artist la chitara lui, Lucille. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1987. În 1990 a primit National Medal of Arts, iar în 2006, fostul preşedinte american George W. Bush l-a decorat cu Presidential Medal of Freedom.