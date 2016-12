BBC dat în judecată pentru discriminare pe criterii de vârstă

Miriam O\'Reilly, care are 52 de ani şi a fost concediată în cadrul unei reforme la BBC1, a dat în judecată radiodifuzorul britanic, pe care îl acuză de discriminare pe criterii de vârstă. Acţiunea iniţiată în justiţie de O\'Reilly este prima de acest gen care are ca ţintă BBC. Fosta prezentatoare a emisiunii Countryfile susţine că discriminarea pe criterii de vârstă şi sex constituie o practică în cadrul BBC şi că femeile care lucrează în cadrul corporaţiei nu vor să vorbească despre asta pentru a nu-şi periclita cariera. Miriam O\'Reilly a fost una dintre cele patru prezentatoare cu vârste între 40-50 de ani care au fost concediate în timpul unei revizii a emisiunii de la BBC1, derulată anul trecut. Miriam O\'Reilly, Juliet Morris, Charlotte Smith şi Michaela Strachan au fost înlocuite de fosta gazdă a emisiunii Watchdog, Julia Bradbury, de 36 de ani şi de Matt Baker, de 32 de ani.

Miriam O\'Reilly a iniţiat acţiunea la o instanţă specializată în conflicte de muncă, acuzând BBC de discriminare din motive de vârstă şi sex. “Se pare că programelor se aplică numai femeilor. Consider că asta reprezintă o insultă la adresa cuiva ca mine, ca Charlotte şi Juliet ori ca alte persoane pe care BBC le scoate de pe ecrane doar pentru că au riduri”, afirmă aceasta. “Cred că este o insultă la adresa telespectatorilor că se renunţă la femei ca noi. Singurul motiv este acela că am îmbătrânit. Consider că ceea ce mi s-a întâmplat este greşit”, a adăugat fosta prezentatoare. Acuzaţiile lui Miriam O\'Reilly vin după ce BBC a mai fost acuzat de discriminare pe criterii de vârstă şi sex, anul trecut, când postul a renunţat la Arlene Phillips, de 66 de ani şi care era jurat al emisiunii Strictly Come Dancing, în favoarea Aleshei Dixon, de 31 de ani. Pe de altă parte, televiziunea a menţinut toţi juraţii bărbaţi, unii având peste 65 de ani.