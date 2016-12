BBC lucrează la necrologul lui Tony Blair

Mai mulţi membri ai Partidului Laburist, din care face parte fostul premier Tony Blair, au rămas şocaţi atunci când au fost abordaţi de producătorii de la BBC, pentru a acorda interviuri care să facă parte din necrologul acestuia. ”Este de prost gust că se pregătesc deja de moartea lui Tony”, a declarat unul din membrii partidului, care a adăugat: ”Este încă un om relativ tânăr, sunt sigur că mai are mult de trăit”. Tony Blair a fost cel mai tânăr premier britanic din ultimii 200 de ani, având 43 de ani în 1997, atunci când a fost ales în funcţie. În cei zece ani în care a fost şeful Guvernului, a avut o singură problemă de sănătate, dar destul de gravă, cu inima. În ciuda discuţiilor care au apărut la Londra din pricina necrologului, conducerea BBC a refuzat să facă vreun comentariu. Potrivit informaţiilor, necrologul s-ar putea concentra pe rolul său în cele trei războaie în care a implicat Marea Britanie: din fosta Iugoslavie, Afganistan şi Irak. În prezent, Tony Blair are 58 de ani şi nu are probleme cronice de sănătate.