BBC vrea să scadă cu 7,5 milioane de euro salariile vedetelor sale

Radiodifuziunea publică britanică BBC vrea să scadă cu circa șase milioane de lire sterline, echivalentul a 7,5 milioane euro, salariile prezentatorilor-vedetă ai companiei şi să sporească investiţiile în domeniul producţiei de seriale dramatice. Tony Hall, directorul general al BBC, va anunţa astăzi, cu ocazia raportului anual al grupului media, că salariile totale ale vedetelor companiei vor scădea de la 200 de milioane de lire sterline, circa 252,6 milioane euro, la 194 milioane de lire sterline, echivalentul a 245 de milioane de euro, în acest an.

BBC a fost aspru criticat, în ultimii ani, din cauza salariilor uriaşe pe care le plăteşte prezentatorilor săi, precum Jeremy Clarkson şi Graham Norton. Începând din 2009, salariile vedetelor de la BBC au scăzut cu 15%, mai ales după plecarea din trustul media a unuia dintre prezentatorii cei mai bine plătiţi, Jonathan Ross, în 2010. Ultimul contract al lui Jonathan Ross cu BBC avea o valoare de circa șase milioane de lire sterline pe an, iar el spunea că acel contract era mult mai mic decât valoarea sa de piaţă şi că a refuzat multe milioane de lire sterline pentru a rămâne alături de BBC. Raportul pe care urmează să îl prezinte Tony Hall ar urma să arate faptul că numărul celor mai bine plătiţi salariaţi ai BBC, cu salarii de peste 100.000 de lire sterline, a scăzut pentru al patrulea an consecutiv, în timp ce numărul managerilor de nivel superior a fost redus cu 8% anul trecut. Printre vedetele care au părăsit postul public britanic în ultimul an s-a aflat şi Susanna Reid, prezentatoarea emisiunii matinale de la BBC, care s-a alăturat echipei televiziunii ITV, unde prezintă emisiunea „Good Morning Britain“. Salariul ei actual este de 400.000 de lire sterline, circa 505.000 de euro, pe an. Un alt prezentator-vedetă de la BBC, Jeremy Paxman, realizatorul buletinului informativ „Newsnight“, care avea un salariu anual de 500.000 de lire sterline, circa 631.500 euro pe an, şi-a prezentat demisia în luna iunie.

Potrivit unor surse, Tony Hall ar urma să anunţe şi că BBC îşi va respecta angajamentele şi va continua să producă popularele seriale ”Sherlock” şi ”Happy Valley”, în ciuda unei reduceri de 26% a finanţării publice pentru radiodifuzorul naţional britanic în ultimii şase ani. Tony Hall ar urma să anunţe, de asemenea, că BBC va creşte cu 4% fondurile pe care le va cheltui în producţia de noi conţinuturi media în următorii trei ani. Presa britanică spune că printre priorităţile postului BBC se vor afla serialele dramatice, buletinele de ştiri şi artele. Totodată, în urmă cu câteva zile, BBC News a anunţat că va desfiinţa 415 posturi, pentru a face o economie de 48 de milioane de lire sterline, circa 60 de milioane de euro pe an, până în anii 2016-2017. De asemenea, BBC a precizat că va face restructurări de personal, pentru a investi mai mult în jurnalismul digital. De asemenea, în luna iunie, BBC a anunţat că va renunţa la 65 de posturi din divizia sa de radio, în cadrul unui proces de restructurare care prevede că posturile de radio ale grupului media public britanic trebuie să facă economii de 38 de milioane de lire sterline până în 2016/17. British Broadcasting Corporation (BBC) este cel mai mare radiodifuzor public din lume.