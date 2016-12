BBC Worldwide vinde o parte din revistele editate

Divizia comercială a radiodifuzorului public britanic BBC Worldwide va vinde toate revistele din portofoliul său care nu sunt sub umbrela brandului BBC, precum şi drepturile de publicare pentru toate revistele BBC, fondului de investiţii Exponent, într-o tranzacţie de 138 de milioane de euro. Potrivit Media Week, Exponent va prelua controlul şi asupra publisher-ului de nişă Origen, unde BBC Magazines are un pachet minoritar de acţiuni. De asemenea, Exponent va cumpăra acţiunile BBC Magazines în cadrul companiei de administrare a abonamentelor Dovetail, precum şi în cadrul companiei de distribuţie Frontline. Tranzacţia depinde de aprobarea organelor de reglementare a comerţului. Se estimează că analiza tranzacţiei va dura circa 40 de zile, deci va fi finalizată în toamnă. Majoritatea angajaţilor BBC Magazines se vor transfera la noua companie, după ce tranzacţia va fi încheiată. Separat, participaţia de 50% pe care BBC o deţinea în joint-venture-ul Worldwide Media va fi vândută către Bennett, Coleman & Co.