B.B.King nu se retrage

Are 84 de ani, dar legendarul cântăreţ B.B.King se află încă în turneu şi nu are de gând să renunţe prea uşor. ”Să mă retrag? O voi face doar când voi fi chemat la ceruri. Atâta timp cât oamenii spun că interpretez blues bine, voi continua”, a declarat veteranul chitarist şi cântăreţ. Unul dintre secretele longevităţii sale este faptul că se consideră o persoană fericită, spre deosebire de alţi interpreţi din genul său muzical, care nu zâmbesc deloc. Căsătorit de două ori, starul a fost întrebat dacă are într-adevăr 15 copii: ”Nu, femeile spun că am atât de mulţi”, a răspuns amuzat acesta.