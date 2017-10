BC Athletic a început campionatul cu un succes la scor

La sfârșitul acestei săptămâni s-a dat startul în ediția 2017-2018 din Liga 1 la baschet, acolo unde Constanța este reprezentată de două formații, una feminină și una masculină. Cele două au jucat duminică în cuplaj, în Sala Sporturilor din Constanța, iar în prima partidă băieții de la BC Athletic au trecut de BCM U FC Argeș II Pitești cu 96-64 (24-12, 18-16, 25-15, 29-21). Așa cum se poate vedea și din scorurile parțiale pe sferturi, meciul a fost la discreția echipei gazdă, care a izbutit o prestație mult mai bună decât în jocul amical de miercuri, cu Agronomia 4Sports București.

„Azi am fost roz for one cause! Constanța a fost roz și am luptat pentru o cauză, am luptat împotriva cancerului de sân. Constanța respiră din nou baschet și nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți împreună cu noi! First game of the season, first win! BC Athletic - BCM U FC Argeș Pitești II 96-64, scor pe sferturi 24-12, 18-16, 25-15, 29-21. Constanța a fost gălăgioasă, Constanța a luptat împotriva cancerului la sân, Constanța a fost la înălțime!”, a postat pe Facebook gruparea constănțeană.

Punctele echipei antrenate de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au fost realizate de Marius Deconescu 24, Vlad Mihai 16 (4x3), Alexandru Liță 15 (1x3), Jeremi Booth 12 (2x3), Sergiu Ursu 8, Mario Takacs-Sixt 7 (1x3), Adrian Trandafir 5 (1x3), Andrei Bercea 3 (1x3), Alexandru Unitu 2, Andrei Șerban 2 și Andrei Oprean 2.

Celelalte două meciuri din prima etapă a Grupei a 4-a au fost amânate: Rapid București - CN „Aurel Vlaicu” București pentru data de 26 octombrie, ora 19.30, iar Phoenix II Galați - Politehnica II Iași pentru data de 18 noiembrie, ora 14.00. În etapa viitoare, programată peste o săptămână, BC Athletic va juca în deplasare, cu CN „Aurel Vlaicu” București.

