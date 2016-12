BC Athletic a reușit al doilea succes al sezonului

Baschet Club Athletic Constanța a obținut a doua victorie din acest campionat, 62-60 (14-14, 22-14, 14-14, 12-18) cu Steaua CSM EximBank II București, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a din Grupa 3 a Ligii 1 la baschet masculin, desfășurată duminică, în Sala Sporturilor din Constanța. Disputa între două formații alcătuite preponderent din jucători tineri a fost foarte echilibrată, cu fiecare echipă dominând câte un sfert, iar celelalte două încheindu-se la egalitate! E drept, constănțenii au condus aproape în permanență pe tabela de marcaj, uneori chiar și cu 12 puncte diferență (48-36 în sfertul 3), dar steliștii au revenit de fiecare dată, astfel încât finalul de joc a fost unul nerecomandat cardiacilor.

Avantajul gazdelor s-a topit precum gheața la soare din cauza deselor erori de pasare a mingii în faza de construcție, iar când mai rămăseseră de jucat trei minute scorul era 54-53, de la 54-46! Athletic și Steaua au marcat apoi alternativ: 56-53, 56-55, 58-55, 58-58, 61-58 (Trandafir), 61-60. Ultimul punct al partidei a fost realizat de Oprean, când mai rămăseseră de jucat doar nouă secunde. Gazdele au avut și repunerea de la centru, după aruncările libere ale lui Oprean, însă au pierdut posesia imediat și bucureștenii au ratat o aruncare de trei puncte în penultima secundă a meciului!!!

Punctele echipei constănțene au fost reușite de Trandafir 22 (5x3), Isleam 16, Liță 8, Mihai 8 (2x3), Oprean 3, Takacs-Sixt 3 (1x3) și Ursu 2. După cum se poate vedea, seniorii au dus greul aruncărilor în această întâlnire, în care juniorii au punctat mai mult la capitolele defensivă și construcție a atacului.

„A fost o victorie grea și muncită, însă meritată. Băieții s-au montat foarte bine, am fost cu gândul doar la victorie și, până la urmă, am câștigat. Deocamdată atât putem, se pare, însă vom crește de la meci la meci și pe viitor vom face surprize mult mai mari pe teren. Pe mine m-a ajutat probabil și experiența pe care o am, am încercat să iau mai multe acțiuni pe cont propriu și să le dau băieților încredere. Aruncările de trei puncte au contat foarte mult în acest joc, dar trebuie să lucrăm mai mult și cu pivotul. Șenai Isleam are doi metri și 17 centimetri și ne poate ajuta foarte mult”, a afirmat Adrian Trandafir, cel mai eficient jucător al partidei.

„Știam că vom avea un meci foarte greu, contra unor jucători tineri, însă foarte buni, care joacă la echipa națională încă din primul an de juniorat. Cei de la Steaua au și ceva experiență, pentru că și anul trecut au jucat în Liga 1. Cred că din astfel de meciuri, cât mai grele, avem de câștigat cel mai mult. Astăzi, Adrian Trandafir și-a păstrat sângele rece la aruncările de pe final și a înscris exact atunci când am avut nevoie”, a declarat antrenorul principal al constănțenilor, Alexandru Olteanu.

