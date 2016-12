BC Athletic, cea mai bună performanţă din istoria clubului

La Sala Sporturilor şi Sala „Tomis“ s-au încheiat, duminică, întrecerile Grupelor Valorice A ale turneului final din cadrul Campionatului Naţional de juniori sub 14 ani, la fete şi băieţi. Constanţa a fost reprezentată de BC Athletic la băieţi şi CS Phoenix în întrecerea fetelor.

Pregătiţi de Bogdan Ivanovici şi Alexandru Olteanu, puştii de la BC Athletic au pornit ca din puşcă acest turneu final, iar după primele două partide obţinuseră tot atâtea victorii (62-61 cu CS Spike Bucureşti şi 57-50 cu CN Tudor Vladimirescu Tg. Jiu), intrând în lupta pentru accederea în semifinale. Fază pe care au şi atins-o, chiar dacă vineri au cedat, scor 38-67 cu ACS Dan Dacian 1 Bucureşti. Sâmbătă, în penultimul act, constănţenii au pierdut cu U. Mobitelco Cluj, scor 45-76, astfel că duminică au luptat cu CSU Cuadripol Braşov pentru medaliile de bronz, fiind învinşi mai greu decât o arată scorul final, 55-41 (13-13, 10-6, 16-8, 16-14). „Vreau să felicit copiii pentru performanţă. Obiectivul nostru pentru acest campionat a fost turneul semifinal şi l-am depăşit. Am ajuns la turneul final, am intrat chiar şi în semifinale, dar, din păcate, nu am reuşit mai mult. Copiii au răspuns excelent la solicitările noastre, suntem foarte mulţumiţi. Este cea mai bună performanţă din istoria clubului la această categorie şi sperăm să continuăm pe aceeaşi traiectorie“, a precizat, la final, antrenorul Bogdan Ivanovici. Titlul naţional a fost câştigat de ACS Dan Dacian 1 Bucureşti, 99-49 cu U. Mobitelco Cluj.

LOCUL 6 PENTRU PHOENIX Fetele de la CS Phoenix Constanţa (antrenor Cristian Mănăstireanu) au încheiat competiţia pe locul 6, după ce au înregistrat următoarele rezultate - în grupe: 32-71 cu CS Galactica Cluj‐Napoca, 35-43 cu CS Olimpia Bucureşti şi 41-27 cu CSŞ Sf. Gheorghe; locurile 5-8: 67-26 cu CSŞ Târgovişte şi 38-40 cu CSŞ Sf. Gheorghe (echipă pe care CS Phoenix o învinsese în faza grupelor!). Noua campioană naţională este LPS Arad, scor 47-42 în finală cu CS Galactica Cluj‐Napoca.